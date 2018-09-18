Isparta'da planlı elektrik kesintileri



21 Eylül 2018 Cuma günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-208 (Anadolu Lisesi TR), TR- TR-211 (Moderevler altı bina TR) ve TR-216 (M5 TR-1 E TR) trafoları AG çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 21 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Anadolu ve Modernevler Mahallelerine ait; 103, 142, 161 Caddeleri, 3103, 3105, 3106, 3151, 3116, 3118, 3122, 3129, 3120, 4227, 4222, 4218, 4220, 4210, 4212, 4125 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. (KESİNTİLER KISIM KISIM YAPILACAKTIR.)

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.





21 Eylül 2018 Cuma, günü, 09,00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TM/ den Fider 6 (B,Gökçeli fideri) çıkışında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 21 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00- 15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle; Kuleönü Kasabasının Bahçe Mahallesi, Kuleönü İçme Suyu ve Büyükgökçeli, Küçükgökçeli Köyleri, İrfando, Dönmezler Petrol, Sivriler Petrol, ARC Mermer, Kırmızı Beyaz Et ve Süt ürünleri, Yar baş Mermer, Sivriler SHD., Eğirdir İlçesine bağlı; Sevinçbey Köyünün giriş mevkii, Akpıanr Köyünün Kösebekirler Mahallesinde bulunan aboneler ile BES Mermer, RMS Mermer, Barla Mermer, Ergünler Taş ocağı, Masa Maden, Aslanköse SHD., Camili Yayla Askeri Kışlası, Gökçeliler SHD. ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.





22 Eylül 2018 Cumartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Çukur TR-1 ve TR-2 trafoları AG çıkışlarında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Çukur Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



