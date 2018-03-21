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Eğirdir protokolünden huzurevine ziyaret

Eğirdir protokolünden huzurevine ziyaret
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  - Eğirdir protokolünden huzurevine ziyaret   
 
 
 Her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılar Haftası” etkinlikleri kapsamında Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir huzur evini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet ettiler.   
  Huzurevi sakinleriyle kısa süre sohbet ederek dilek ve önerilerini dinleyen heyet   Huzurevi sakinlerinin yaşlılar haftasını kutlayarak, dilek ve önerilerinin en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdiler. 

  ISPARTA (İHA) 
 
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