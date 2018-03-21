Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Kulüpler Teke Yöresi Grup Yarışmaları, sakin şehir (Cittaslow) Eğirdir'de gerçekleşecek. 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Eğirdir Kapalı Spor Salonunda yapılacak yarışmalara Eğirdir Belediyesi ev sahipliği yapacak.31 Mart 2018 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak yarışmaya 3 ilden 22 takım katılacak. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ın imzaladığı protokolle gerçekleşecek olan halk oyunları yarışmasına bütün vatandaşların davetli olduğunu bildirildi.ISPARTA (İHA)