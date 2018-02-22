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Eğirdir Elması, Mehmetçiğe ulaştı

Eğirdir Elması, Mehmetçiğe ulaştı
ISPARTA 0
böcüzade
  - Eğirdir Elması, Mehmetçiğe ulaştı  
Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nden gönderilen 40 ton elma, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere ulaştı. 
Eğirdir Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan 40 ton Eğirdir elması, Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere ulaştı.  
 Eğirdir'den gönderilen elmalar, Kilis Çıldırova Üs Bölgesine indirilirken, tıra eşlik eden, Eğirdir Özel İdare Müdürü Selim Müftüler, Kırıntı Köyü Muhtarı İbrahim Ünal ve Serpil Köyü Muhtarı Ahmet Kanlı, Eğirdirliler adına bir Türk bayrağını, özel harekat birliklerine teslim ettiler.


  ISPARTA (İHA)



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