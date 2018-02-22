AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM VE HEDİYELER MİNİÇO'DAN
Türkiye'nin kurumsal markası Miniço artık Isparta'da 27. şubesini açıyor...
Miniço, Isparta Şubesini 24 Şubat'ta açıyor ve bu açılışa özel indirim ve hediyeler sizleri bekliyor.
MAĞAZADAKİ ÜRÜN KATAGORİLERİ
Bebek,kız çocuk,erkek çocuk giyim ürünleri,oyuncaklar,çocuklar ve bebekler için araç gereçler ve tekstil ürünlerini Miniço Isparta şubesinde.
Ayrıca mağazada bayanlar için özel bir reyonda mevcut.
Haydi anneler ve babalar açılışa öze indirim kampanyası 24 şubat ve 4 Mart tarihleri arasında devam edecek.
Adres:Mimar Sinan caddesi 1738 sokak No:5/1-2 ISPARTA (Yesene Fast Food Karşısı)
İŞTE MİNİÇO REYONLARINDAN KARELER