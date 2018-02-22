Türkiye'nin kurumsal markası Miniço artık Isparta'da 27. şubesini açıyor...Miniço, Isparta Şubesini 24 Şubat'ta açıyor ve bu açılışa özel indirim ve hediyeler sizleri bekliyor.Bebek,kız çocuk,erkek çocuk giyim ürünleri,oyuncaklar,çocuklar ve bebekler için araç gereçler ve tekstil ürünlerini Miniço Isparta şubesinde.Ayrıca mağazada bayanlar için özel bir reyonda mevcut.Haydi anneler ve babalar açılışa öze indirim kampanyası 24 şubat ve 4 Mart tarihleri arasında devam edecek.Mimar Sinan caddesi 1738 sokak No:5/1-2 ISPARTA (Yesene Fast Food Karşısı)