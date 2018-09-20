- Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde ‘Hayat Boyu Öğrenme’ Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.Yazlık Askeri Gazino Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Kaymakam Abdullah Akdaş Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube Müdürü Gönül Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhan Can Altay, kurum ve kuruluş müdürleri ile Okul Müdürleri katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Eğitim stratejik bir alandır. Bizler de eğitimde eksikliklerimizi görerek, özellikle de bilim ve teknolojiyi yakalayarak gidereceğiz” dedi.Toplantıya katılmayan Sivil Toplum kuruluşlarına sitem eden Kaymakam Abdullah Akdaş, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 öğretim yılında açmış oldukları kursları hep beraber gördük ve mutlu olduk. Kurumum ve şahsım adına emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu toplantımızda Sivil toplum kuruluşlarından hiç kimseyi göremiyorum. Ziraat Odası, Esnaf Odası, Esnaf ve Kefalet, Şoförler Odası nerede bu arkadaşlar. Eğirdir’in sorunlarıyla, ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gereken Eğirdir’e yön verecek Sivil Toplum Kuruluşları veya mesleki kuruluşların bu toplantılara gelmesi çok önemli. Çünkü onların da fikirlerini almak, onların üyelerinin ihtiyaçlarını dinlemek bizim için çok önemli.”Konuşmalarında teknolojiyi çok önemsediğini ifade eden Kaymakam Akdaş, “Ülkemizde yetişmiş eleman olması çok önemli. Geçtiğimiz yıl yazılım kursu açmıştık. Bunun bu yıl da 4.,5., 6., 7. ve 8’nci sınıflarda devam etmesini istiyorum. Ülkemiz için, memleketimiz için ve dünya rekabeti için çok önemli. Bu yazılımların menşeli olması, kodlarının Türk menşeili olması çok önemli. Dünya çapında yazılımların pazarlanması çok önemli. Bunu Hindistan, Japonya, Danimarka, Kore yapıyor. Onlar bu işleri başarabilmişlerse bizim insanımızın onlardan hiçbir farkı yok. Biz de yapabiliriz” dedi.Sanatsal Faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Akdaş, “Geçen yıl Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir işbirliğimiz olmuştu. Bu yıl da devam ettirelim diye düşünüyorum. Eğitilmiş bir insan Eğirdir’i bir atölye gibi işler. Bu tür çalışmaların çocuklarımız için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü sanat çok önemli. Ulu Önderimiz “Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyor. Dolayısıyla kültürel faaliyetlerin bu dönemde de devam etmesini diliyoruz.”Toplantı fikir alışverişi ile sona erdi.İHA