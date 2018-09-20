İŞKUR'a gelen anneye günlük 70 TL

İş’te Anne Projesi ile kadınlar anne olduktan sonra da iş hayatına hazırlanacak. Mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programına katılan annelere günlük 70 TL ödenek verilecek.



“İŞ’TE ANNE PROJESİ”



Bu kapsamda Bakanlığımızca uygulamaya konulacak olan İş’te Anne Projesiyle kadınlarımız hem çocuklarının hem de işlerinin başında olacak. Kadınlarımız anne olduktan sonra annelik sorumluluklarından feragat etmeden işlerini yapabilecekler.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçireceğimiz “İş’te Anne Projesi” çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandıracak.



Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen kadınlarımızı mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek.



Projeden yararlanan kadınlarımıza kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeyeceğiz.



Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmalarını sağlayacağız.



Anneler, 400 TL Bakım Desteğinden de Yararlanabilecek



Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için bir başka projeyi de hayata geçirdik.