Eğirdir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Eğirdir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  -Eğirdir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
  -15 Temmuz Şehitleri Eğirdir'de anıldı 
  -Gazi Alpaslan Hüyük askerlik yaptığı Eğirdir’de 15 Temmuz Fotoğraf sergisini gezdi 
 
 - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Isparta Eğirdir'de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tören düzenlendikten sonra, belediye tarafından şehitlerin ruhlarına ithafen halva dağıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinliklere ilçe protokolünün yanı sıra, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ankara Şube Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası sahibi olan Gazi Alpaslan Hüyük de katıldı. 
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemek için canlarını hiçe sayarak şehit olan demokrasi kahramanları için bugün saat 11.00'de Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bir anma töreni düzenlendi. 
Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Cumhuriyet Savcısı Cihat Balasar'ın yanı sıra yüksek rütbeli subaylar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katıldığı anma töreninde, şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 
 
  Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı 
  Eğirdir İlçe Müftülüğü'nce Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, duaların okunduğu törende, saygı atışında bulunuldu. Tören, Şehitlik ziyaret edilerek, şehit kabirlerinin üzerine ziyaretçiler tarafından karanfiller bırakılmasıyla son buldu. 
 
  15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı 
  İlçede, öğle namazı öncesi, vatana için can veren şehitler için Eğirdir Müftülüğü tarafından Hızırbey Camii’nde Mevlid-i Şerif okutularak, Eğirdir Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. 
İkramların ardından Ada yolu üzerindeki liman girişinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. 
İlçe Müftüsü Mustafa Türköz tarafından yapılan duadan sonra gerçekleştirilen fotoğraf sergi açılışına Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Sergide, hain darbe girişiminden hemen sonra ilçede yaşanan tepkilerin fotoğrafları, günlerce tutulan demokrasi nöbetlerinden görüntüler ve ülkemizdeki milli birlik fotoğrafları sergileniyor. 
 
  Terör gazisi ailesiyle Eğirdir’deki 15 Temmuz törenine katıldı 
  1994 Yılında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Acemi Birliği'nde görev yapan, 1995 yılında, Hakkari'deki Hakurk Kampı’na düzenlenen operasyonda bölücü teröristlerle girilen çatışma sırasında, kolundan ve bacağından 4 kurşunla yaralanan Gazi Alpaslan Hüyük, Eğirdir'de açılışı yapılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.   
Antalya'dan Ankara'ya dönerken, çocuklarına askerlik görevini yaptığı Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı göstermek için Eğirdir'e uğrayan Gazi Alpaslan Hüyük, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılış törenine katıldı.  
  Gazi Hüyük, Kaymakam Abdullah Akdaş, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile bir süre sohbet etti. 
Halen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ankara Şube Başkanı olarak görev yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası sahibi olan Gazi Hüyük'ün çocuklarına, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, ‘Cittaslow Eğirdir’ (Sakin Şehir Eğirdir) yazılı tişörtleri hediye etti. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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