', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

E-Arşiv Fatura dönemi başladı

E-Arşiv Fatura dönemi başladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - E-Arşiv Fatura dönemi başladı   
  - Erol Değerli:   
  -“Ülkemiz ve dünya için çok değerli bir çalışma”   

 
  ANTALYA (İHA)- CK Enerji Akdeniz Elektrik'te, e-Arşiv Fatura dönemi başladı.   
  CK Enerji Akdeniz Elektrik, e-Arşiv Fatura uygulamasını başlattı. CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, kendilerini sadece elektrik satan değil, toplumsal fayda oluşturan bir şirket olarak konumlandıklarının altını çizdi. 
 Değerli, “Bizim topluma, çevreye ve bu ülkeye değer katmamız gerek. Bu nedenle proje geliştirirken, iş planlarımızı yaparken önceliğimiz bölgemize değer katmak. Ağaçlarımızı korumak üzere geliştirdiğimiz e-Arşiv Fatura ile müşterilerimiz birikmiş kâğıt fatura derdinden kurtulup faturalarının kaybolma riskini ortadan kaldırırken doğayı ve çevreyi korumaya destek de veriyor. Kısa vadede hedefimiz, 400 bin müşterimizin e-Arşiv Fatura’ya geçmesini sağlamak. Bu da her ay 2 ağacı kesilmekten kurtarmak anlamına geliyor. Araştırmalara göre, tek bir ağaç yılda 114 kilogram oksijen üretirken, 2 olgun ağaç 4 kişilik bir ailenin yıllık ihtiyacı kadar oksijeni karşılıyor. Bir ağacın yaklaşık 15-20 yılda yetiştiği düşünüldüğünde, e-Arşiv Fatura bölgemiz, ülkemiz ve dünya için çok değerli bir çalışma” dedi. 
 
 “Orta vadede kağıdı hayatımızdan çıkaracağız” 
  Kağıttan dijital ortama geçme çalışmalarının şirket içinde de devam ettiğine işaret eden Erol Değerli, “Şirket olarak tüm evraklarımızı dijital ortama taşıyoruz. Bundan sonra da atacağımız adımlarla şirket içinde kâğıt israfını hayatımızdan çıkarmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Değerli, "CK Enerji Akdeniz Elektrik, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu elektrik tüketicilerine yönelik olarak Mayıs 2017’de ‘Enerjim Organik’ tarifesini hazırladı. Enerjim Organik tarifesini seçen her abone için bir fidan dikilirken, ‘Yeşil gelecek sertifikası’ vermeye başlandı. Mart 2018’de söz konusu tarifeyi tercih eden bin müşterisi için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elmalı’da belirlenen alanda bin fidan diken şirket, bu sayıyı 10 binlere çıkarmayı ve bölgeye bir hatıra ormanı kazandırmayı hedefliyor” diye konuştu. 
 
AW406430_01_1


                                         
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Yol Durumu Haberleri
Araç sahipleri dikkat! Değer parası alabilirsiniz
ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!
Kararlar peş peşe geliyor! Artık TL kullanacaklar
Isparta'da Gül ve lavanta sezonu uzayacak!
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak
Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor
ISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISI
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu
Isparta’da otomobille minibüs çarpıştı
GÜNAYDIN: ''ÖNDER BİR BELEDİYEYİZ''
Bunu yapan yandı! Tazminatınızdan olabilirsiniz
Isparta zabıtası denetimleri sıklaştırdı
Emeklilere çifte müjde! Bakan tarihi açıkladı
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar
Dolar düştü borsa uçtu! Merkez kılıcını çekti
Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak
Emekliye hem ikramiye hem maaş zammı
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son
Isparta'da sulama birlikleri DSİ bünyesine geçti
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Isparta'da 500 aileye giyim desteği
Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün
ISPARTA'DA SAĞLIKLI TAYFA RAFADAN TAYFA MÜZİKAL GÖSTERİM ETKİNLİKLERİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Maaşlar artacakMüjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştuIsparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu29 Mayıs 2018
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş25 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldiBayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyor28 Mayıs 2018
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlarDevlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar29 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN25 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonKamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son29 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyorYoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor23 Mayıs 2018