Kalorisi zengin olan aşure tatlısını diyetteki kişilerin de tüketebilmesi için içinde şeker olmadan yiyebileceği diyet aşure tarifini ''Yasemin.com'' ekibi olarak sizler için derledik. İşte enfes diyet aşurenin tarifi...Muharrem ayına özel olarak pişirilen aşure, bol kalorili olduğundan dolayı diyet yapan kişilerin uzak durmaları gerektiğini düşündükleri bir tatlıdır. Ancak, Beslenme ve Diyetisyen uzmanlarının bu konuda yaptığı açıklamalar, sanılanın aksine diyet yapanların da tüketebilecekleri bir yiyecek olduğunu ileri sürüyor.4 adet ceviz8 tatlı kaşığı bal1 su bardağı aşurelik buğday1 çay bardağı iri ve pişmiş kuru nohut10 adet pişmiş kuru kayısı2 çorba kaşığı üzüm3 tatlı kaşığı tarçın7 su bardağı su1 çay bardağı pişmiş kuru fasulyeBuğdayı düdüklü tencerede 20 dakika boyunca pişirin. Bir gece öncesinde ıslatılan nohutları ve fasulyeleri suyuyla beraber tencereye koyun. Bir bu kadar daha pişirdikten sonra buğdayı, minik minik doğranmış kuru kayısı ve kuru üzümleri ekleyerek pişirmeye devam edin. Ocaktan aldıktan sonra içine bal döküp, ceviz ve tarçınla dilediğiniz gibi süsleyip tüketebilirsiniz.Afiyet olsun...