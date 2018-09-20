Kalorisi zengin olan aşure tatlısını diyetteki kişilerin de tüketebilmesi için içinde şeker olmadan yiyebileceği diyet aşure tarifini ''Yasemin.com'' ekibi olarak sizler için derledik. İşte enfes diyet aşurenin tarifi...
Muharrem ayına özel olarak pişirilen aşure, bol kalorili olduğundan dolayı diyet yapan kişilerin uzak durmaları gerektiğini düşündükleri bir tatlıdır. Ancak, Beslenme ve Diyetisyen uzmanlarının bu konuda yaptığı açıklamalar, sanılanın aksine diyet yapanların da tüketebilecekleri bir yiyecek olduğunu ileri sürüyor.
DİYET AŞURE TARİFİ
MALZEMELER:
4 adet ceviz
8 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı aşurelik buğday
1 çay bardağı iri ve pişmiş kuru nohut
10 adet pişmiş kuru kayısı
2 çorba kaşığı üzüm
3 tatlı kaşığı tarçın
7 su bardağı su
1 çay bardağı pişmiş kuru fasulye
HAZIRLANIŞI
Buğdayı düdüklü tencerede 20 dakika boyunca pişirin. Bir gece öncesinde ıslatılan nohutları ve fasulyeleri suyuyla beraber tencereye koyun. Bir bu kadar daha pişirdikten sonra buğdayı, minik minik doğranmış kuru kayısı ve kuru üzümleri ekleyerek pişirmeye devam edin. Ocaktan aldıktan sonra içine bal döküp, ceviz ve tarçınla dilediğiniz gibi süsleyip tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun...