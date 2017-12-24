DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması

İsparta DİVA-SEN İl Başkanı Mustafa Boztepe yaklaşan yılbaşı etkinlikleri için Milli piyango kuyrukları oluşturan kişiler için açıklama yaptı.

Boztepe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:" Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis ve ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve Haramdır!!!!! Milli ibare­si ile satılan piyangoda, hemen hemen toplumun tamamını ilgilendirmesi ve yaygın pazarının olması sebebiyle verdiği maddi ve manevi tahribatı da büyük olmaktadır. Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumardır. Piyangonun hem haram hem de isminin önünde milli ibaresinin olması toplumsal bir yaradır. Acilen milli piyangonun devlet teşekkülünden çıkartılmasını talep ediyoruz. Devletin ticaret yapan her kurumdan aldığı vergiyi milli piyango­dan da alması yasalarımızı ilgilendiren bir konudur. Piyangonun devlet teşekkülü olması haram olmasını caiz kılmaz. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan halkımızın haram olan milli piyangoya tenezzül etmemesi gerekirken, yapılan reklam ve yönlendirmelerin etkisiyle katılımın yüksek olması tezat teşkil etmektedir. Aziz milletimizi de bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."