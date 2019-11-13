Isparta il Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni



Kerevit Av Yasakları Başladı

İlimiz Eğirdir ve Beyşehir göllerinde kerevit avcılığı, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su

Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin 42. Maddesi gereği 1 Kasım itibariyle

yasaklanmıştır.

1 Kasım- 30 Haziran tarihleri arasında kerevit avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı, ve

işlenmesi yasaktır.

Eğirdir gölünde özellikle Köprü, Soğula ve Sarıkamış Karaot avlak sahalarında kaçak

kerevit avcılığının önüne geçilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir gölüne

kıyısı bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlileri ile Eğirdir

Jandarma Bot Komutanlığı denetimlerine devam etmektedir.

Göldeki kerevit stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık

için avcılarımızın av yasaklarına azami derecede riayet etmesi büyük önem arz etmektedir.