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Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı



2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46) 09.11.2019 tarih ve 30943 sayılı Resmi Gazetede, Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50) 08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır .

30.06.2019 tarihine kadar 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilerin aşağıdaki desteklemelerden yararlanabilecekleri son müracaat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, merkez ilçede ise İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine son müracaat tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.



DESTEKLEME ADI SON MÜRACAAT TARİHİ

Yem Bitkileri Desteği 15.11.2019

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurt İçi Sert.Fidan/Fide ve Standart Fidan Kul.Dest.

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği (Açıkta Üretim)

Toprak Analizi Desteği 31.12.2019

Bombus Arısı Kullanım Desteği

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği (Örtüaltı Üretim)

Organik Tarım Desteği 27.03.2020

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği 01.04.2020

Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği ^ 30.04.2020

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği

Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği 1 30.09.2020

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 30.10.2020

Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği 30.12.2020