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Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46) 09.11.2019 tarih ve 30943 sayılı Resmi Gazetede, Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50) 08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır .
30.06.2019 tarihine kadar 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilerin aşağıdaki desteklemelerden yararlanabilecekleri son müracaat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, merkez ilçede ise İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine son müracaat tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.
DESTEKLEME ADISON MÜRACAAT TARİHİ
Yem Bitkileri Desteği15.11.2019
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
Yurt İçi Sert.Fidan/Fide ve Standart Fidan Kul.Dest.
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği
Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği (Açıkta Üretim)
Toprak Analizi Desteği31.12.2019
Bombus Arısı Kullanım Desteği
Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği (Örtüaltı Üretim)
Organik Tarım Desteği27.03.2020
İyi Tarım Uygulamaları Desteği
Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği01.04.2020
Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği
Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği ^30.04.2020
Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği
Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği1 30.09.2020
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği30.10.2020
Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği30.12.2020