Isparta PastaneleriISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

Devrim gibi değişim! 20 ilde başladı

Devrim gibi değişim! 20 ilde başladı
ISPARTA 0
böcüzade

Devrim gibi değişim! 20 ilde başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde tam gün eğitime geçildi. Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.


Devrim gibi değişim! 20 ilde başladı
 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde tam gün eğitime geçildiğini belirterek, "Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tekin, bir otelde düzenlenen lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencileri bilgilendirme toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MEB burslusu olarak yurt dışına gönderilecek öğrencilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde "5 yılda 5 bin uzman eleman" projesinin bir parçası olduğunu anlatan Tekin, 2013'ten itibaren bu projeyle ilgili çok ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Yurt dışına gönderilecek öğrenci seçme sistemini değiştirdiklerini, sahada karşılaşılan problemlerin tamamını çözdüklerini dile getiren Tekin, "Şu anda bu kapsamda 5 bine yakın kişi bulunuyor. Bunlardan bin 100'ü tercih sürecinde. Yaklaşık 3 bin 700 kişi de yurt dışında eğitim alıyor. Bunların önemli bir kısmı, Türkiye'deki üniversiteler adına bir kısmı da kamu kurumları adına yurt dışında eğitim alıyor." bilgisini paylaştı.

Yusuf Tekin, düzenledikleri toplantıda yurt dışındaki 170 bursiyer ile bir araya geldiklerini aktardı.

"YÖK de bizimle çok uyumlu bir çalışma yürüttü"

Çok farklı alanlarda eğitim alan bursiyerler bulunduğuna işaret eden Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir kısım bursiyerimiz, Türkiye'nin dış politika sürecine de katkı sağlama adına bulundukları ülkelerin siyasal, kültürel, toplumsal ve tarihsel yapılarını tanımak ve Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurulurken uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla lisansüstü eğitim alıyorlar. Bir kısım bursiyerimiz ise akademik alanlarla ilgili eğitim alıyorlar. Bu süre içinde bu arkadaşlarımızın gittikleri alanları ve döndüklerinde sağlayacakları katkıları kategorize ettik. Bir koordinasyon sağladık."

Bugün itibarıyla bursiyerlerin, hem üniversite hem kamu kurumlarıyla ciddi bir iletişim halinde olduğunu ifade eden Tekin, "Uygulamada yurt dışında gönderilenler, Türkiye'de kendi kurumlarıyla ilişki kurmakta zorlanıyorlardı. Dolayısıyla bir yönlendirme süreci yoktu. Bunu temin etmiş olduk. Ben, YÖK'e bir kez daha teşekkür ediyorum. YÖK de bizimle bu konuda çok uyumlu ve çok sağlıklı bir çalışma süreci yürüttü." dedi.

Müsteşar Tekin, kamu kurumları adına yurt dışına gönderilen bursiyerlerin ilgili kurumlarda politika tespitinde ve uygulanmasında, analizlerin yapılmasında uzman olarak çalışacaklarını belirtti.

Yurt dışına hangi alanlarda öğrenci gönderileceğine ilişkin YÖK ile bir çalışma yürütüldüğünü de kaydeden Tekin, "Bu alanları Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda tematik hale getirdik. Bir örnek vereyim. Dış politika ile ilgili olarak Türkiye'de Uzak Asya konusunda çalışan akademisyen yok. Belli üniversite ile iş birliğiyle o üniversite adına Uzak Asya çalışmaları yapmak üzere 20-40 kişiyi ilgili ülkelere lisansüstü eğitim yapmaya gönderdik. Çin üzerine çalışan kişi yok ise eğer, Çin çalışmaları yapmak üzere öğrencileri yönlendirdik. Çok da sağlıklı yürüyor bu haliyle." diye konuştu.

"Tam gün eğitimde öğrenci başarısı daha yüksek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam gün eğitime geçilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, bu konuda gelinen aşamanın sorulması üzerine Tekin, tam gün eğitimde öğrenci başarısının daha yüksek olduğunu, ayrıca derslik başına öğrenci sayısının da düşürüldüğünü söyledi.

Yusuf Tekin, "Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde, tam gün eğitime geçildi. Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz derslik sayısını ilgili bakanlıklarla paylaştık. 2018 bütçesine, bu ihtiyacın önemli bir kısmının giderilmesi için kaynak aktarıldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı, ilave kaynaklar üretmek üzere başka bir proje üzerinde çalışıyor. O da tamamlandığında 2019-2020 eğitim öğretim yılında inşallah Türkiye'nin tamamında tekli eğitime geçmiş olacağız."diye konuştu.

Tam gün eğitim için derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Bugün itibarıyla 60 bin dolayında derslik ihtiyacımız olacağı gözüküyor. Bu yıl 20 bin öğretmen istihdamı yapacağız. Her yıl, çağ nüfusu artışından ve ikili eğitim, derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azalmasından doğan bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bütün bu projeksiyon 2018 bütçesine yerleştirilmiş durumda." dedi.

Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA HABER AJANSI
ISPARTA HABER AJANSI
ISPARTA DOLANDIRICILIK OLAYI VİDEO HABER
ISPARTA TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM
ISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAK
ISPARTA SEBZECİLER VE MANAVLAR ODASI GENEL KURULU YAPILDI
ISPARTA ITB HABERLERİ
ELEKTRİK FATURANIZI YÜZDE 30 DÜŞÜRÜN!
Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!
Çalışanlar Dikkat! Kıdem tazminatı kaybı olacak
​TKBL Federasyon Kupası Isparta’da
ISPARTA SGK BU TARİHLERE DİKKAT ÇEKTİ
Isparta SGK İl Müdürü Taşeron İşçileri Uyardı
ISPARTA'DA O MÜRACAATLAR BAŞLADI
Bakan açıkladı! İşte yeni sistem
Rakam belli oldu! 100 TL Destek Geldi
ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE FİYATI YÜKSELDİ
O sektördeki işçiler futbolcu gibi transfer olacak
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI
Isparta'da Ahmet Tural Yeniden Başkan Seçildi
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Otogarda izdiham yaşamdıIsparta Otogarda izdiham yaşamdı07 Ocak 2018
ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU! O ÖDEMELER BAŞLADIISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU! O ÖDEMELER BAŞLADI08 Ocak 2018
Artık o belge e-Devlet'ten alınabilecekArtık o belge e-Devlet'ten alınabilecek09 Ocak 2018
MÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTIMÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTI05 Ocak 2018
ISPARTA'DA OPERASYON 11 GÖZALTIISPARTA'DA OPERASYON 11 GÖZALTI06 Ocak 2018
Isparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri KonacakIsparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri Konacak05 Ocak 2018
ISPARTA'DA O MÜRACAATLAR BAŞLADIISPARTA'DA O MÜRACAATLAR BAŞLADI10 Ocak 2018
Kapıdan kovun talimatı!Kapıdan kovun talimatı!05 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!05 Ocak 2018
Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!Devletten gençlere günlük 75 TL cep harçlığı!07 Ocak 2018
Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!10 Ocak 2018
Konutta yeni dönem başlıyorKonutta yeni dönem başlıyor06 Ocak 2018
Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyorElektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor06 Ocak 2018
Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlarEmekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar06 Ocak 2018
ISPARTA'DA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU! YAPTIRMAYAN YANDIISPARTA'DA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU! YAPTIRMAYAN YANDI08 Ocak 2018
Taşeron işçiye çok önemli uyarıTaşeron işçiye çok önemli uyarı05 Ocak 2018
ISPARTA'DA BULUNAN ÇİFTÇİLER MÜJDE!ISPARTA'DA BULUNAN ÇİFTÇİLER MÜJDE!06 Ocak 2018
SGK açıkladı! O günler emekliliğe sayılmazSGK açıkladı! O günler emekliliğe sayılmaz09 Ocak 2018
Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası varSürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var05 Ocak 2018
ISPARTA VALİSİ OKUL MÜDÜRLERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDUISPARTA VALİSİ OKUL MÜDÜRLERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU05 Ocak 2018