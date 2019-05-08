Retina Hastalıkları, Diyabetik Retinopati ve Göz içi kanamaları tedavilerinde öne çıkan isim Doçent Doktor Mustafa Gök Isparta Özel Atanur Göz Hastanesi'nde hasta kabulune başladı.
Göz hastalıkları konusunda uzman doktorlarla çalışan Özel Atanur Göz Hastanesi'nde bu tedaviler yapılıyor;
- KATARAKT TEDAVİSİ (FAKO-İOL)
- MULTİFOKAL - TRİFOKAL GÖZ İÇİ MERCEKLER
- GLOKOM TEDAVİSİ (GÖZ TANSİYONU)
- ŞAŞILIK TEDAVİLERİ
- GÖZ YAŞI KANALI TIKANIKLIĞI (DSR)
- GÖZ ETİ (PTERJİYUM)
- OKÜLOPLASTİ (GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİ)
- KERATOKONUS TEDAVİSİ
- RETİNA MUAYENESİ
- RETİNA YIRTIKLARI VE DEKOLMANI
- DİABET VE GÖZ HASTALIKLARI
- CROSSLINK TEDAVİSİ
- OCT (OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ)
- GÖZANJİYOSU (FFA)
- GÖRME ALANI İNCELEMESİ
- PAKİMETRİ (KORNEA KALINLIĞI)
- GÖZ ULTRASONU (A-B SCAN USG)
- ARGON LAZER TEDAVİSİ
- YAG LAZER TEDAVİSİ
- KORNEAL TOPOGRAFİ
- KURU GÖZ TESTİ
- SELEKTİF LAZER TEDAVİSİ (SLT)
DOKTOR KADROSU
Dç. Dr. Doktor Mustafa GÖK
Op. Dr. Nazire DEMİRCİ Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Tamer ARIKAN Göz Hastalıktan Uzmanı
Op.Dr. Atila Veli KUŞÇU Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Hilmi ÇAKMAKÇI Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Cengiz PİRİBAŞ Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Yusuf ÖZDEMİR Göz Hastalıktan Uzmanı
Adres: Kurtuluş mahallesi 137 .cadde No:31 ISPARTA
Randevu Telefon: 0246 218 57 57
Op. Dr. Tamer ARIKAN Göz Hastalıktan Uzmanı
Op.Dr. Atila Veli KUŞÇU Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Hilmi ÇAKMAKÇI Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Cengiz PİRİBAŞ Göz Hastalıktan Uzmanı
Op. Dr. Yusuf ÖZDEMİR Göz Hastalıktan Uzmanı
Adres: Kurtuluş mahallesi 137 .cadde No:31 ISPARTA
Randevu Telefon: 0246 218 57 57