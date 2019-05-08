''6. Başvuru Çağrımız Hayırlı Olsun''

TKDK BASIN BÜLTENİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 8 MAYIS 2019 TARİHİNDE IPARD II PROGRAMI ALTINCI BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKMIŞ BULUNMAKTADIR.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir PAKDEMİRLİ IPARD II programı 6. Başvuru Çağrı ilanını açıkladı. Bugün itibarıyla 60 milyon Euro bütçeli çağrıya çıkmış bulunuyoruz. Kırsal turizmden mantarcılığa, yöresel ürünlerden zanaatkarlığa birçok sektörde %65 hibe yayırımcılarımızı bekliyor. Haydi Isparta şimdi proje zamanı..Ayrıca Sayın Bakanımız 5.Başvuru Çağrı ilanı kapsamında devam eden proje teslim sürelerini 101 Hayvancılıkta 31 Mayıs’a , 103 Et-Süt İşleme tesisleri , kesimhaneler ve meyve-sebze işleme ve Soğukhava depoları projeleri için başvuru süresinin 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığı müjdesini vermiştir. Öncelikle Ispartamıza sonra da ülkemize hayırlı olmasını dilerim.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 8 Mayıs 2019 tarihinde IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamındatedbiri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.Başvuru Kabul Tarihleri: 08 Temmuz 2019-23 Ağustos 2019Kamuoyuna ilanen duyurulur.