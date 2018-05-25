', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan 146 projeyi açıkladı
AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yer alan 146 projeyi açıkladı.

24 Haziran'da gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımı Ankara Arena'daki toplantıda gerçekleştiriliyor. Aday tanıtımının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesine yer alan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri de açıkladı. 




Erdoğan'nın konuşmasından satırbaşları; 

AK Parti Türkiye'ye en önemli yatırımları yapan bir partidir. Yassı Ada'yı yaslı ada olmaktan çıkararak demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. İnşaatı devam ediyor, ben de helikopterle ara sıra kontrol ediyorum. Muhteşem bir eser meydana geliyor. Savaş uçağımızı yapıyoruz inşallah. Altay tankımızı yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunlar gelişiyor. Karada, havada denizde her alanda kendimize yeter hale gelene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerli otomobili yapacağız, hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak. 2021'de ticari üretime başlamak. 

Ovit tünelini bu yıl, ziganayı bir dahaki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin antalya arasında yer alan 34 tünelden 15 ini tamamladık. Ordu çevreyolundaki 4 tünelden 2'si bitti. Diğerlerinde çalışamalar sürüyor. Şebinkarahisar Giresun'daki tünelde ışık göründü. Erzurum - Bayburt arasındaki Kop tünelinde önümüzdeki yıl lk ışık görülecek.

İstanbul'da 3 katlı tüneli saymadan geçmek olmaz. En altı raylı sistem, üst 2 katı lastik tekerlekli araçlar için yapılacak. Kanal İstanbul dev bir proje, maalesef sözü gecikmeli olarak hayata geçirilecek bir proje. Yeni dönemde start vererek bu işi halledeceğiz. Bu proje İstanbul ile birlikte tüm bölgenin ekonomsini etkileyecektir. Finansman konusunda önemli görüşmeler yaptık. Bunun yanında 2023 perspektifimizde birçok şehirimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. İZBAN'ın 16 kilometreye çıkaran hattı 50 kilometre daha uzatıyoruz.

Tanap'ın açılışını 12 Haziran'da yapacağız. 2 milyar metre küp ile başlayacak gaz akışı, 31 milyar metre küpe kadar çıkacak. Tuz gölünde ve kuzey marmarada 2 büyük doğalgaz depolama alanı yapıyoruz. Sinoptaki nükleer güç santrali ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hala devam eden projelerimiz var.

Mersin Akkuyu'da ilk nükleer santralinin inşası sürüyor. İlk ünitesini 2023'te devreye almayı planlıyoruz.

Çevre alanında da çok önemli projelerimiz var. Ergene havzası bölgesindeki osbleri aynı çatı altında topluyoruz. Bu seçimin bana göre en önemli projesi bana göre İstanbul başta olmak üzere, eski statları millet bahçelerine dönüştrüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamına millet parkı kuracağız. Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da yapıyoruz. Halkımızın çoluk çocuğu ile vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar yapıyoruz.

Ankara’da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla dev bir külliye kuracağız. Dijital Kültür Arşivi oluşturuyoruz.

Yeni havalimanımızın da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

Zara-Suşehri arasındaki tüneli önümüzdeki yıl hizmete açacağız.

Kop tünelinde ışığı önümüzdeki yıl göreceğiz.

İzmir,Mersin,Sivas,Kayseri,Bursa hızlı tren hatlarındaki çalışmalar sürüyor.

İstanbul'daki yeni havalimanımız Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir.

İzmir'de Körfez Geçiş projesiyle trafiğin güneye akmasını sürdüreceğiz.

İstanbul'u raylı sistemlerle donatmayı sürdüreceğiz.

BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ PROJE...

Benim için en önemli proje ise İstanbul başta olmak üzere eski stadyumları ve havalimanlarını millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi İstanbul Havaliamanı'nın eski yerini millet bahçesine çevirmek olacaktır. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı şehir parkına dönüştüreceğiz. Eskişehir'de eski Eskişehir stadını da millet bahçesi yapıyoruz.

AKILLI VE YEŞİL ŞEHİR PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Özellikle savunma sanayinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbiri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz. Gelecekleri nesillere iftihar edecekleri kimliği olan şehirler bırakacağız. Eğitim kültür ve sanatta yenilikçi ürünlerle tüm insanlık için yeni yeni atılım yapmaya devam edeceğiz.

 
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!
Isparta'da çöp depolama alanı çevresi ormana dönüştü
Isparta'da İtfaiyeden yılan operasyonu
Isparta Gelendost’ta şiddetli yağış etkili oldu
Isparta’da 'Huzur' uygulamasında bin 406 kişi sorgulandı
Müjde verildi! Maaşlar artacak
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN
Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!
Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi
Haydi Isparta kitabını al, Şarj aletini bırak sende gel!...
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş
TÜM ISPARTA HALKI DAVETLİDİR
AK Parti Isparta Milletvekili Adayları Tanıtıldı 2018
7 bakanlığın adı değişiyor!
ISPARTA'DA 29 MAYIS FETİH ŞÖLENİ 2018
Isparta için sağanak yağış uyarısı!
Isparta’da çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı
​ISPARTA GÜLÜ'NÜN MUHTEŞEMLİĞİ TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTIR
IGİAD DAN MANİFESTO GİBİ DESTEK!
Isparta'da şehidin anıtına saygısızlık
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA'YA GELİYOR!
GELENEKSEL ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Müjde verildi! Maaşlar toplu ödenecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacakIsparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacak21 Mayıs 2018
Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı19 Mayıs 2018
ISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDIISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDI19 Mayıs 2018
ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 2018ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 201820 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Eşe-çocuğa da ikramiye var!Eşe-çocuğa da ikramiye var!21 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Vatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyorVatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyor21 Mayıs 2018
Esnafa büyük vergi müjdesiEsnafa büyük vergi müjdesi19 Mayıs 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISIISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI21 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandıIsparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı21 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
ISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDIISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI21 Mayıs 2018
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018
Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyorYoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor23 Mayıs 2018