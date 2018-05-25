', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

GELENEKSEL ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

GELENEKSEL ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 24.05.2018 17:52
0
Isparta Düğün Salonları
ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

ITB BASIN BÜLTEBİ

Isparta Ticaret Borsamız düzenlediği iftar programları sayesinde tüm üyelerini bir araya getirmeye devam ediyor.
 
Yalvaç İlçemizde gerçekleşen İftar programı öncesi Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu'ya  hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oda/Borsa seçimlerinin ardından Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yalçın Kurucu, ziyaretten dolayı Borsamız Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Yalçın,  Odamızın Borsayla birlikte hareket etmesi bizleri memnun kılacağı gibi ilçemize ve üyelerimize de faydalı olacağı düşüncesindeyim dedi. 

 Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar şu sözlere yer verdi. " Isparta Ticaret Borsası olarak önceki dönemlerde Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odasıyla sürekli istişare halindeydik. Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost bölgelerinde ticaretini sürdüren üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için 2009 yılından 2015 yılına kadar Odanızda bir memur görevlendirdik. 2015 yılında açılışını yaparak, Isparta Ticaret Borsası Yalvaç Satış Salonu irtibat büromuzu kurduk. Satış Salonumuzun açılmasıyla birlikte eski Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Nuri Dirik ve hububat sektöründe faaliyetini sürdüren üyelerimiz ile birlikte Polatlı, Eskişehir Ticaret Borsalarında ki satış salonlarını inceledik.  Üyelerimize ve müstahsilimize nasıl daha iyi hizmette bulunabiliriz bunları birlikte değerlendirdik. Oda ve Borsa arasındaki fikir alış verişleri sayesinde aldığımız tüm kararlar doğru yolda ilerlememizi sağladı. Başkanlığınız döneminde de bu birlikteliğimizi devam ettirmek isteriz. Isparta Ticaret Borsası ve şahsım olarak yeni görevinizin size, ilçemize ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.
 
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'ye nezaket ziyaretinde bulunularak, Yalvaç İlçesinin  ekonomik  ve sosyal  durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Başkan Adar; Belediye Başkanı Tütüncü'ye  Borsamıza şimdiye kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Bundan sonra da birlikte çalışmak ve ilçeye faydalı olmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
 
Belediye Başkanı Tütüncü ise Isparta Ticaret Borsası'na çalışmalarından ve ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti. Belediye olarak her zaman borsanın çalışmalarına ve projelerine destek olacaklarını belirtti. Ayrıca Belediye olarak ilçeye modern bir hayvan pazarı kurmayı planladıklarını ve bu proje kapsamında pazarın işletilmesi ve uygulamalarla ilgili olarak Borsamızla çalışmak istediklerini ifade etti.Bu görüşmeler akabinde Yalvaç ilçesinde bulunan üyelerimize bir dizi ziyaret gerçekleştirilerek sorunları ve istekleri dinlendi.
 
Ziyaretlerimizin ardından iftar yerine geçerek Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ile birlikte Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz misafirlerini girişte karşıladı.  
 
Programda ise, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu, daire müdürleri, banka müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üyemiz yerlerini aldılar.

İftar yemeğinin ardından, Yalvaç ve Gelendost ilçelerinden gelen protokol üyeleri ve üyelerimizle birlikte istişareler yapıldı. Toplantıda, her iki ilçemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üretim ve ticaretle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmeler yapıldı.
 
Program, iyi dilek ve temennilerle sonu buldu. (23.05.2018)

 
AW401796_01IMG_3795IMG_3812IMG_3816IMG_3861IMG_3893IMG_3901IMG_3906
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!
Isparta'da çöp depolama alanı çevresi ormana dönüştü
Isparta'da İtfaiyeden yılan operasyonu
Isparta Gelendost’ta şiddetli yağış etkili oldu
Isparta’da 'Huzur' uygulamasında bin 406 kişi sorgulandı
Müjde verildi! Maaşlar artacak
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN
Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!
Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi
Haydi Isparta kitabını al, Şarj aletini bırak sende gel!...
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş
TÜM ISPARTA HALKI DAVETLİDİR
AK Parti Isparta Milletvekili Adayları Tanıtıldı 2018
7 bakanlığın adı değişiyor!
ISPARTA'DA 29 MAYIS FETİH ŞÖLENİ 2018
Isparta için sağanak yağış uyarısı!
Isparta’da çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı
​ISPARTA GÜLÜ'NÜN MUHTEŞEMLİĞİ TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTIR
IGİAD DAN MANİFESTO GİBİ DESTEK!
Isparta'da şehidin anıtına saygısızlık
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA'YA GELİYOR!
GELENEKSEL ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Müjde verildi! Maaşlar toplu ödenecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacakIsparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacak21 Mayıs 2018
Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı19 Mayıs 2018
ISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDIISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDI19 Mayıs 2018
ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 2018ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 201820 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Eşe-çocuğa da ikramiye var!Eşe-çocuğa da ikramiye var!21 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Vatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyorVatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyor21 Mayıs 2018
Esnafa büyük vergi müjdesiEsnafa büyük vergi müjdesi19 Mayıs 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISIISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI21 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandıIsparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı21 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
ISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDIISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI21 Mayıs 2018
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018
Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyorYoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor23 Mayıs 2018