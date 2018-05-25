Isparta Ticaret Borsamız düzenlediği iftar programları sayesinde tüm üyelerini bir araya getirmeye devam ediyor.Yalvaç İlçemizde gerçekleşen İftar programı öncesi Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Oda/Borsa seçimlerinin ardından Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yalçın Kurucu, ziyaretten dolayı Borsamız Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Yalçın, Odamızın Borsayla birlikte hareket etmesi bizleri memnun kılacağı gibi ilçemize ve üyelerimize de faydalı olacağı düşüncesindeyim dedi.Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar şu sözlere yer verdi. " Isparta Ticaret Borsası olarak önceki dönemlerde Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odasıyla sürekli istişare halindeydik. Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost bölgelerinde ticaretini sürdüren üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için 2009 yılından 2015 yılına kadar Odanızda bir memur görevlendirdik. 2015 yılında açılışını yaparak, Isparta Ticaret Borsası Yalvaç Satış Salonu irtibat büromuzu kurduk. Satış Salonumuzun açılmasıyla birlikte eski Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Nuri Dirik ve hububat sektöründe faaliyetini sürdüren üyelerimiz ile birlikte Polatlı, Eskişehir Ticaret Borsalarında ki satış salonlarını inceledik. Üyelerimize ve müstahsilimize nasıl daha iyi hizmette bulunabiliriz bunları birlikte değerlendirdik. Oda ve Borsa arasındaki fikir alış verişleri sayesinde aldığımız tüm kararlar doğru yolda ilerlememizi sağladı. Başkanlığınız döneminde de bu birlikteliğimizi devam ettirmek isteriz. Isparta Ticaret Borsası ve şahsım olarak yeni görevinizin size, ilçemize ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin ardından Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'ye nezaket ziyaretinde bulunularak, Yalvaç İlçesinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Başkan Adar; Belediye Başkanı Tütüncü'ye Borsamıza şimdiye kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Bundan sonra da birlikte çalışmak ve ilçeye faydalı olmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Belediye Başkanı Tütüncü ise Isparta Ticaret Borsası'na çalışmalarından ve ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti. Belediye olarak her zaman borsanın çalışmalarına ve projelerine destek olacaklarını belirtti. Ayrıca Belediye olarak ilçeye modern bir hayvan pazarı kurmayı planladıklarını ve bu proje kapsamında pazarın işletilmesi ve uygulamalarla ilgili olarak Borsamızla çalışmak istediklerini ifade etti.Bu görüşmeler akabinde Yalvaç ilçesinde bulunan üyelerimize bir dizi ziyaret gerçekleştirilerek sorunları ve istekleri dinlendi.Ziyaretlerimizin ardından iftar yerine geçerek Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ile birlikte Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz misafirlerini girişte karşıladı.Programda ise, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu, daire müdürleri, banka müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üyemiz yerlerini aldılar.İftar yemeğinin ardından, Yalvaç ve Gelendost ilçelerinden gelen protokol üyeleri ve üyelerimizle birlikte istişareler yapıldı. Toplantıda, her iki ilçemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üretim ve ticaretle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmeler yapıldı.Program, iyi dilek ve temennilerle sonu buldu. (23.05.2018)