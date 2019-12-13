Çaltı Sarımsağı Marka Olma Yolunda

Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde, yaklaşık 3 bin dekar alanda 2 Bin ton sarımsak tamamen organik olarak yetiştiriliyor. Yetiştirilen sarımsak Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından fuarlarda tanıtımı yapılarak markalaştırılmaya çalışılıyor. Bu çalışmalara destek olan Vali Ömer Seymenoğlu Çaltı köyü heyetiyle bir araya geldi.Ziyarette Çaltı Köyü Muhtarı Ramazan Çetinkaya, Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çelik ile üye ve üretici Doğan Yıldırım bulunurken, Çaltı sarımsağının Türkiye’de tanıtılması ve Coğrafi İşaret alınması konuları görüşüldü.Çaltı sarımsağı yüksek aromalı olması ve iri taneleriyle dikkat çekiyor.