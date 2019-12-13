TOKİ Isparta 2020 projesinde başvurular ne zaman?
TOKİ Isparta 2020 fiyatları ne kadar?
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut Isparta detayları...
TOKİ Isparta’da “100 bin sosyal konut projesi” kapsamında toplam bin 200 konut inşa edecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, fiyatlar ne kadar?
BAŞVURULAR 15
ARALIK’TA BAŞLAYACAK
TOKİ 100 bin sosyal konut Isparta projesinde başvurular Aralık ayının 15’inde başlayacak, Ocak ayının 15’inde ise sona erecek.
İŞTE TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT
ISPARTA BAŞVURU ŞARTLARI
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,
3- TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,
4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,
5- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,
6- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak.
TOKİ 100 bin sosyal konut Isparta projesinde toplam bin 200 konut inşa edilecek. Bu konutların tipleri ise 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak tasarlanıyor. Projede dar gelirli ailelere özel inşa edilecek 2 oda 1 salon daireler brüt 75 metrekare ila 85 metrekare arasında değişen büyüklüğe, 3 oda 1 salon daireler brüt 100 metrekare büyüklüğe sahip olacak.
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT
FİYATLARI 2020 NE KADAR?
TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları 2 oda 1 salon dairelerde 140 bin lira ile 180 bin lira, 3 oda 1 salon dairelerde 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
TOKİ 100 BİN SOSYAL
KONUT ÖDEME PLANI 2020
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde yüzde 10 peşinat ödendiğinde 240 aya kadar taksit yapılıyor. Kampanyada aylık 894 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde toplam 100 bin sosyal konut inşa edilecek ve 1,5 yıl içinde teslim edilecek. Konutların inşaatı da 2020’de başlayacak.
İŞTE İL İL YAPILACAK OLAN
SOSYAL KONUT SAYILARI
100 bin sosyal konut projesinde hangi iller kaç konut yapılacak?
1. Adana – 1.600 konut
2. Adıyaman – 300 konut
3. Afyon – 2.000 konut
4. Ağrı – 500 konut
5. Amasya – 500 konut
6. Aksaray – 950 konut
7. Ankara 4.000 konut
8. Antalya – 1.000 konut
9. Ardahan – 800 konut
10. Artvin – 300 konut
11. Aydın – 400 konut
12. Balıkesir – 3.500 konut
13. Batman – 400 konut
14. Bartın – 300 konut
15. Bayburt – 300 konut
16. Bilecik – 500 konut
17. Bingöl – 400 konut
18. Bitlis – 300 konut
19. Bolu – 400 konut
20. Burdur – 600 konut
21. Bursa 3.200 konut
22. Çanakkale – 500 konut
23. Çankırı – 1.000 konut
24. Çorum – 500 konut
25. Denizli – 3.500 konut
26. Diyarbakır – 2.000 konut
27. Düzce – 300 konut
28. Edirne – 300 konut
29. Elazığ – 1.400 konut
30. Erzincan – 500 konut
31. Erzurum – 2.500 konut
32. Eskişehir – 3.000 konut
33. Gaziantep – 5.200 konut
34. Giresun – 600 konut
35. Gümüşhane – 300 konut
36. Hakkari – 300 konut
37. Hatay – 1.000 konut
38. Iğdır – 300 konut
39. Isparta – 1.200 konut
40. İstanbul – 10.000 konut
41. İzmir – 3.500 konut
42. Kahramanmaraş – 2.000 konut
43. Karabük – 300 konut
44. Karaman – 800 konut
45. Kars – 600 konut
46. Kastamonu – 300 konut
47. Kayseri – 3.000 konut
48. Kırıkkale – 600 konut
49. Kırklareli – 300 konut
50. Kırşehir – 700 konut
51. Kilis – 600 konut
52. Kocaeli – 3.000 konut
53. Konya – 4.000 konut
54. Kütahya – 950 konut
55. Malatya – 1.000 konut
56. Manisa – 1.500 konut
57. Mardin – 1.000 konut
58. Mersin – 2.000 konut
59. Muğla – 1.000 konut
60. Muş – 400 konut
61. Nevşehir – 400 konut
62. Niğde – 300 konut
63. Ordu – 400 konut
64. Osmaniye – 500 konut
65. Rize – 700 konut
66. Sakarya – 1.000 konut
67. Samsun – 1.500 konut
68. Siirt – 300 konut
69. Sinop – 500 konut
70. Sivas – 1.000 konut
71. Şanlıurfa – 3.500 konut
72. Şırnak – 300 konut
73. Tekirdağ – 1.200 konut
74. Tokat – 300 konut
75. Trabzon – 1.000 konut
76. Tunceli – 300 konut
77. Uşak – 700 konut
78. Van – 800 konut
79. Yalova – 300 konut
80. Yozgat – 500 konut
81. Zonguldak – 300 konut