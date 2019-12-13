TOKİ Isparta 2020 projesinde başvurular ne zaman?

TOKİ Isparta 2020 fiyatları ne kadar?

İşte TOKİ 100 bin sosyal konut Isparta detayları...



TOKİ Isparta’da “100 bin sosyal konut projesi” kapsamında toplam bin 200 konut inşa edecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, fiyatlar ne kadar?



BAŞVURULAR 15

ARALIK’TA BAŞLAYACAK

TOKİ 100 bin sosyal konut Isparta projesinde başvurular Aralık ayının 15’inde başlayacak, Ocak ayının 15’inde ise sona erecek.



İŞTE TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT

ISPARTA BAŞVURU ŞARTLARI

1- T.C. vatandaşı olmak,

2- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

3- TOKİ’den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

5- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

6- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak.

TOKİ 100 bin sosyal konut Isparta projesinde toplam bin 200 konut inşa edilecek. Bu konutların tipleri ise 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak tasarlanıyor. Projede dar gelirli ailelere özel inşa edilecek 2 oda 1 salon daireler brüt 75 metrekare ila 85 metrekare arasında değişen büyüklüğe, 3 oda 1 salon daireler brüt 100 metrekare büyüklüğe sahip olacak.



TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT

FİYATLARI 2020 NE KADAR?

TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları 2 oda 1 salon dairelerde 140 bin lira ile 180 bin lira, 3 oda 1 salon dairelerde 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.



TOKİ 100 BİN SOSYAL

KONUT ÖDEME PLANI 2020

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde yüzde 10 peşinat ödendiğinde 240 aya kadar taksit yapılıyor. Kampanyada aylık 894 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde toplam 100 bin sosyal konut inşa edilecek ve 1,5 yıl içinde teslim edilecek. Konutların inşaatı da 2020’de başlayacak.



İŞTE İL İL YAPILACAK OLAN

SOSYAL KONUT SAYILAR I

100 bin sosyal konut projesinde hangi iller kaç konut yapılacak?

1. Adana – 1.600 konut

2. Adıyaman – 300 konut

3. Afyon – 2.000 konut

4. Ağrı – 500 konut

5. Amasya – 500 konut

6. Aksaray – 950 konut

7. Ankara 4.000 konut

8. Antalya – 1.000 konut

9. Ardahan – 800 konut

10. Artvin – 300 konut

11. Aydın – 400 konut

12. Balıkesir – 3.500 konut

13. Batman – 400 konut

14. Bartın – 300 konut

15. Bayburt – 300 konut

16. Bilecik – 500 konut

17. Bingöl – 400 konut

18. Bitlis – 300 konut

19. Bolu – 400 konut

20. Burdur – 600 konut

21. Bursa 3.200 konut

22. Çanakkale – 500 konut

23. Çankırı – 1.000 konut

24. Çorum – 500 konut

25. Denizli – 3.500 konut

26. Diyarbakır – 2.000 konut

27. Düzce – 300 konut

28. Edirne – 300 konut

29. Elazığ – 1.400 konut

30. Erzincan – 500 konut

31. Erzurum – 2.500 konut

32. Eskişehir – 3.000 konut

33. Gaziantep – 5.200 konut

34. Giresun – 600 konut

35. Gümüşhane – 300 konut

36. Hakkari – 300 konut

37. Hatay – 1.000 konut

38. Iğdır – 300 konut

39. Isparta – 1.200 konut

40. İstanbul – 10.000 konut

41. İzmir – 3.500 konut

42. Kahramanmaraş – 2.000 konut

43. Karabük – 300 konut

44. Karaman – 800 konut

45. Kars – 600 konut

46. Kastamonu – 300 konut

47. Kayseri – 3.000 konut

48. Kırıkkale – 600 konut

49. Kırklareli – 300 konut

50. Kırşehir – 700 konut

51. Kilis – 600 konut

52. Kocaeli – 3.000 konut

53. Konya – 4.000 konut

54. Kütahya – 950 konut

55. Malatya – 1.000 konut

56. Manisa – 1.500 konut

57. Mardin – 1.000 konut

58. Mersin – 2.000 konut

59. Muğla – 1.000 konut

60. Muş – 400 konut

61. Nevşehir – 400 konut

62. Niğde – 300 konut

63. Ordu – 400 konut

64. Osmaniye – 500 konut

65. Rize – 700 konut

66. Sakarya – 1.000 konut

67. Samsun – 1.500 konut

68. Siirt – 300 konut

69. Sinop – 500 konut

70. Sivas – 1.000 konut

71. Şanlıurfa – 3.500 konut

72. Şırnak – 300 konut

73. Tekirdağ – 1.200 konut

74. Tokat – 300 konut

75. Trabzon – 1.000 konut

76. Tunceli – 300 konut

77. Uşak – 700 konut

78. Van – 800 konut

79. Yalova – 300 konut

80. Yozgat – 500 konut

81. Zonguldak – 300 konut



