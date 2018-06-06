Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Şehmus Günaydın’a iadei ziyarette bulundu.Burdur Valisi Hasan Şıldak. Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Vali Şıldak daha sonra Vali Günaydın’ın makamına geçti.Vali Günaydın, Şıldak'a Isparta hakkında bilgi vererek, 2 il arasında yürütülen işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.Ziyaret, 2 valinin karşılıklı iyi dilek ve temennileriyle son buldu.İHA