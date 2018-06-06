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SDD'nin ilk misafiri MHP adayı Abdurrahman Başkan oldu

SDD'nin ilk misafiri MHP adayı Abdurrahman Başkan oldu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - SDD'nin ilk misafiri MHP adayı Abdurrahman Başkan oldu 
  - Sivil Düşünce Derneği Antalya Milletvekili adayları ile buluşuyor   
 
 Sivil Düşünce Derneği (SDD), Antalya Milletvekili adaylarını üyeleriyle buluşturuyor.   
  24 Haziran seçimlerine hazırlanan siyasi partileri sırasıyla ağırlayacak olan SDD, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1. sıra Antalya Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan ve 7. sıra Antalya Milletvekili Adayı Mehmet Ali Tuna'yı misafir etti. 
  Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin, Antalyalıların sesi olmaya başladıklarını belirtti. 
  Gültekin’in konuşmasının ardından milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, "15 Temmuz bu ülkede dönüm noktasıdır. Devlet Beyin ‘okyanus ötesi’ kavramı o gece net anlaşılmıştır. Bu yaşanılanları aşmak ve bir daha yaşanmamasını sağlamak için liderimiz Devlet Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Cumhur İttifakı'nı önermiştir. O andan bugüne ve inanıyoruz ki yarınlara uzanacak bu ittifak milletimizin desteği ile seçimlerden zaferle çıkacaktır. AK Parti içerisinde de bu ittifakın bozulması için mücadele edenler olmuşsa da her iki Genel Başkanın dirayetli tutumları sebebiyle ittifak emin adımlarla yürümektedir" dedi. 
  Projelerini de anlatan Abdurrahman Başkan, "Partimiz, cumhurbaşkanlığı sistemini bütün kurum, kural ve ilkeleriyle hayata geçirme konusunda tavizsizdir. Türk milleti, yegâne gücümüz, umudumuzdur. En büyük destekçimiz ise kadınlarımız olacaktır" diye konuştu. 
  Başkan, "Atamızın annesi Zübeyde Hanımdan, 5'nci yüzyılda yaşamış büyük Türk savaşçısı Tomris Katun'a, Halide Edip'ten, Nene Hatun'a ve Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Gazinin eşi Bala Hatundan, ilk Türk jet pilotumuz Sabiha Gökçen'e kadar büyük Türk Kadınları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. 
 
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İHA
                                         
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