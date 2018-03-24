Bunu yapan tazminatsız kovulur

İşe gelmeyip çalışmış görünmek için işe giriş kartını arkadaşına veren ve girişte bu kartı arkadaşına kullandırtan işçi tazminatsız kovuldu.

Kocaeli'de bir işyeri çalışanı, hastalığı nedeniyle izinli olmasına rağmen, sicil kartını bir arkadaşına vererek bastırmasını istedi. İşe gelmediği halde, işe giriş sicil kartının basıldığının, İş yerince farkedilmesi üzerine, çalışmadığı halde çalışmış gibi görünmek isteyen işçi de, kartı arkadaşı için basan işçinin de iş akdine son verildi.

TAZMİNAT ALAMAZ

Kocaeli 1. İş Mahkemesi, kartını basmasını isteyen işçinin kovulmasını geçerli fesih olarak gördü ancak, Arkadaşının yerine kart basanı ise geçerli fesih değil haklı fesih olarak görerek tazminatlarını alamayacağına karar verdi.

KARTI BASAN DA KUSURLU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, Arkadaşının yerine işe giriş kartı bastıran çalışanı da diğer işçi kadar kusurlu bularak onun da haklı fesih olması gerektiğini değerlendirdi ve, tazminatlarını alamayacağına hükmetti.

Böylece Yüksek Mahkeme heriki hareketi de aynı derecede kusurlu bularak, tazminatsız kovulma sebebi saydı.

İşte mahkeme kararı:

"Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırdığı sabittir. Aynı olayda davacıya ait kartı basan diğer işçi F. G.’ün açtığı davada, mahkemece işverenin haklı feshi kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş olup mahkeme kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 31.10.2013 tarih 2013/11627 Esas 2013/17927 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir. Davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış oluşturduğu ve işverene haklı fesih imkânı verdiği gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile eylemin geçerli fesih nedeni oluşturduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir."