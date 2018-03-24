Isparta Belediyesi kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında Meydan Tiyatrosunun ‘Vay Sen misin Ben Olan’ isimli tiyatro oyununu ücretsiz olarak Ispartalılarla buluşturdu. Kültür Sinema Salonunda gerçekleşen oyun iki perde halinde sahnelendi.Ömer Pınar’ın yazdığı oyunda Kemal Kuruçay, Deniz Oral, Tuba Erdem, Ece Müderrisoğlu ve Kemal Zeydan yer alırken, oyun tiyatro severlerden tam not aldı.Oyunda bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceği, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olacağını iki farklı evlilik üzerinden mizahi bir dille anlatıyor. İki perdelik oyun; aynı kültür ve çevrede yetişmiş iki arkadaşın, koşullar aynı olsa bile karakter özellikleri gereği farklı kimliklerde olabileceğini vurguluyor. Mutlulukla mutsuzluk, vefa ile hayırsızlık, dürüstlük ile sahtekarlık arasındaki ince çizgiyi gözler önüne seren oyun büyük beğeni kazandı. Kültür Sinemasını dolduran tiyatro severler Isparta Belediyesinin kültürel ve sosyal faaliyetleri kendileri için buluşturmalarından dolayı Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür etti.Tiyatro sonunda sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.