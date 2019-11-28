ISPARTA'NIN ÇOCUK AKTİVİTE İSTASYONU BUBBLE KİDS

BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYE PROGRAMLARI

İŞTE BUBBLE KİDS'İN ATÖLYE PROGRAMLARI...

PAZARTESİ

PİZZA ATÖLYESİ : Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Kil Hamuru ile Taş Boyama

Kil Hamuru ile Taş Boyama AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ : Yanardağ Deneyi - Scrabble Oyunu öğretilir ve oynanır.

Yanardağ Deneyi - Scrabble Oyunu öğretilir ve oynanır. KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Ceviz Adam şarkısı dans eşliğinde öğretilir.

Ceviz Adam şarkısı dans eşliğinde öğretilir. ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları

SALI

PİZZA ATÖLYESİ: Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Strafor toplarla yumurta yapımı

Strafor toplarla yumurta yapımı AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ: Solunum Sistemi - Koridor oyunu öğretilir ve oynanır.

Solunum Sistemi - Koridor oyunu öğretilir ve oynanır. KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Abur Cubur şarkısı dans eşliğinde öğretilir.

Abur Cubur şarkısı dans eşliğinde öğretilir. ARKEOLOJİ ATÖLYESİ : Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları

ÇARŞAMBA

PİZZA ATÖLYESİ : Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Artık materyaler ile oyuncak yapımı

Artık materyaler ile oyuncak yapımı AKIL ZEKA OYUNLARI DENEYİ: Kilitli poşetin içerisindeki cisimlerin jel ile hareketi. Satran oyunu öğretilir ve oynanır.

Kilitli poşetin içerisindeki cisimlerin jel ile hareketi. Satran oyunu öğretilir ve oynanır. KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Ellerim Tombik Tombik şarkısı dans eşliğinde öğretilir.

Ellerim Tombik Tombik şarkısı dans eşliğinde öğretilir. ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları

PERŞEMBE

PİZZA ATÖLYESİ: Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... Y ARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Soda şişesinden vazo yapımı

Soda şişesinden vazo yapımı AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ: Dans eden mısırlar - Tabu oyunu öğretilir ve oynanır.

Dans eden mısırlar - Tabu oyunu öğretilir ve oynanır. KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Taşıtlar şarkısı dans eşliğinde öğretilir.

Taşıtlar şarkısı dans eşliğinde öğretilir. ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları

CUMA

PİZZA ATÖLYESİ: Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Soda şişesi boyama ve süsleme

Soda şişesi boyama ve süsleme AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ: Hareket eden örümcek deneyi

Hareket eden örümcek deneyi KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Karaoke

Karaoke ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Kum içine yerleştirilen kemik parçalarını bulma

CUMARTESİ

PİZZA ATÖLYESİ: Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Makarnadan Kolye ve Bileklik Yapımı

Makarnadan Kolye ve Bileklik Yapımı AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ: Yumurta Deneyi - Monopoly oyunu öğretilir ve oynanır.

Yumurta Deneyi - Monopoly oyunu öğretilir ve oynanır. KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Yemekte Ne Var? şarkısı dans eşliğinde öğretilir.

Yemekte Ne Var? şarkısı dans eşliğinde öğretilir. ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları

PAZAR

PİZZA ATÖLYESİ :Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...

:Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar... YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: El yapımı hamur ile makarna kesme

El yapımı hamur ile makarna kesme AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ : Isınan bon bonların erimesi.- Bil bakalım kim oyunu

Isınan bon bonların erimesi.- Bil bakalım kim oyunu KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Vücudumuz şarkısı dans eşliğinde öğretilir.

Vücudumuz şarkısı dans eşliğinde öğretilir. ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmalar

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Isparta'nın tek IQ Park olan Bubble Kids,çocuklara yönelik programlar sunmaya devam ediyor. Adeta çocuk aktivite istasyonu haline gelen Bubble Kids'de çocuklara göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren sınırsızBubble Kids Cafe'nin sınırsız aktivite programları,meslek evleri ve eğlence alanlarıyla çocukların canı hiç sıkılmayacak ve eğlenceli dakikalar geçirecek. Ayrıca planlı yada plansız gerçekleşen işlerinizde çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz Bubble Kids'in saatlik çocuk bakım hizmetinden de yararlanabilirsiniz.3 ve 12 yaş çocukların yaş gruplarına göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren atölye programları her gün farklı bir başlık altında Bubble Kids'de çocuklarla buluşuyor.Pazar dahil her gün sunulan atölye programları çocukların yaratıcılığını geliştirirken onlara farklı teknikler öğreten eğitici ve eğlendirici çalışmalarından oluşuyor.Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)