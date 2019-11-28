Isparta'nın tek IQ Park olan Bubble Kids,çocuklara yönelik programlar sunmaya devam ediyor. Adeta çocuk aktivite istasyonu haline gelen Bubble Kids'de çocuklara göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren sınırsız aktiviteler yeralıyor.
Bubble Kids Cafe'nin sınırsız aktivite programları,meslek evleri ve eğlence alanlarıyla çocukların canı hiç sıkılmayacak ve eğlenceli dakikalar geçirecek. Ayrıca planlı yada plansız gerçekleşen işlerinizde çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz Bubble Kids'in saatlik çocuk bakım hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYE PROGRAMLARI
3 ve 12 yaş çocukların yaş gruplarına göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren atölye programları her gün farklı bir başlık altında Bubble Kids'de çocuklarla buluşuyor.
Pazar dahil her gün sunulan atölye programları çocukların yaratıcılığını geliştirirken onlara farklı teknikler öğreten eğitici ve eğlendirici çalışmalarından oluşuyor.
İŞTE BUBBLE KİDS'İN ATÖLYE PROGRAMLARI...
PAZARTESİ
- PİZZA ATÖLYESİ :Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Kil Hamuru ile Taş Boyama
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ :Yanardağ Deneyi - Scrabble Oyunu öğretilir ve oynanır.
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Ceviz Adam şarkısı dans eşliğinde öğretilir.
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları
SALI
- PİZZA ATÖLYESİ: Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Strafor toplarla yumurta yapımı
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ: Solunum Sistemi - Koridor oyunu öğretilir ve oynanır.
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Abur Cubur şarkısı dans eşliğinde öğretilir.
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ :Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları
ÇARŞAMBA
- PİZZA ATÖLYESİ : Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Artık materyaler ile oyuncak yapımı
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEYİ: Kilitli poşetin içerisindeki cisimlerin jel ile hareketi. Satran oyunu öğretilir ve oynanır.
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Ellerim Tombik Tombik şarkısı dans eşliğinde öğretilir.
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları
- PİZZA ATÖLYESİ:Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ: Soda şişesinden vazo yapımı
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ: Dans eden mısırlar - Tabu oyunu öğretilir ve oynanır.
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ: Taşıtlar şarkısı dans eşliğinde öğretilir.
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları
CUMA
- PİZZA ATÖLYESİ:Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ:Soda şişesi boyama ve süsleme
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ:Hareket eden örümcek deneyi
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ:Karaoke
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ: Kum içine yerleştirilen kemik parçalarını bulma
- PİZZA ATÖLYESİ:Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ:Makarnadan Kolye ve Bileklik Yapımı
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ:Yumurta Deneyi - Monopoly oyunu öğretilir ve oynanır.
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ:Yemekte Ne Var? şarkısı dans eşliğinde öğretilir.
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ:Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmaları
- PİZZA ATÖLYESİ:Minik ustalar kendi pizzalarını yapmanın heyecanını yaşayacaklar...
- YARATICI ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ:El yapımı hamur ile makarna kesme
- AKIL ZEKA OYUNLARI DENEY ATÖLYESİ:Isınan bon bonların erimesi.- Bil bakalım kim oyunu
- KARAOKE MÜZİK ATÖLYESİ:Vücudumuz şarkısı dans eşliğinde öğretilir.
- ARKEOLOJİ ATÖLYESİ:Doğal Tuz Kum içindeki kazı çalışmalar
Rezervasyon Telefon:0246 228 6000