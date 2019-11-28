Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Havacılık Daire Başkanlığı planlamaları ile trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetim kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün trafik ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği görevlilerince, 25 Ekim 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihleri arasında İlimizin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde;2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 54/1-B (Geçmenin yasak olduğu yerlerde öndeki aracı geçmek) maddesini ihlalden 53 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmiştir.Denetimler kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.