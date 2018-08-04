Bu tarihi kaçıran bedelli askerlik yapamayacak!

Yaklaşık 500 bin başvurunun beklendiği bedelli askerlik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular askerlik şubeleri, e-Devlet veya konsolosluklara yapılacak. 15 bin liralık ödeme, Halkbank ve Ziraat Bankası’na yatırılacak, taksit yapılmayacak.





Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “torba kanun” dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, kararın ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin bir kılavuz yayımladı. Bakanlığın sitesinin çökmesine neden olan kılavuza göre, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen hak sahipleri 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Ortalama 500 bin başvurunun beklendiği bedelli askerlik başvuru sürecinde, bu haktan yararlanan çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak.



1 Ocak 1994 öncesi



TSK, sayının yüksek olması durumunda eğitime celp dönemlerinde alınma ile farklı birliklerin görevlendirilmesi konusunda çalışma yapıyor. 1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 binden fazla başvuru beklendiği belirtiliyor.



Yasaya göre, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994’ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Bedelliden faydalanan vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin lira veya Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.



Ücretsiz izinli



Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair karardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlardan aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



38 yaş sınırı kalktı



Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.



Askerlik yapanlar, askerlik yaparken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında bulunanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak. Bedelli askerlik 1 Ocak 1994 dahil ve öncesinde doğanlar yararlanacak. Ancak, başvurularda yaş düzeltmeleri incelenecek. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81. maddesi gereğince, askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecek.



Ancak resmi hastane doğum kayıtlarına dayanak gösterilen mahkeme kararıyla askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecek.



3 adet dekont aslı



Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek başvurusu onaylananlar, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin TL yatıracak. Bedelli askerliğin ücreti Ziraat Bankasıve Halkbank’a yatırılacak. Yapılan düzenlemede gereği bedelli ücreti tek seferde yatırılacak, taksit imkanı olmayacak.



Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren üç adet aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edecek. Daha sonra celp duyurusu beklenecek. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.



Başvuruları uygun görülenler Milli Savunma Bakanlığı’nca planlanan celp dönemlerinde 21 günlük temel askerlik eğitimi verilecek. 21 gün temel eğitimin ardından kesin terhis işlemiyle askerlik sona erecek.



Muaf olanlarda yaş şartı aranmayacak



Sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri halinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15 bin TL’yi bankaya ödemeleri halinde bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlikle ilgili, yükümlüler kendilerine en yakın askerlik şubasine başvurabilecek veya www.asal.msb.gov.tr adresinden bilgi edinebilecek. İşlemleri belirtilen şekilde ve süresi içinde yapmayanlar, bedelli askerlikten yararlanamayacak.



21 günlük temel eğitim



Edinilen bilgiye göre; 21 günlük temel askerlik eğitiminde yakın dövüş teknikleri, silah söküp-takma, yat-kalk, atış talimi, yürüyüş, muharebe, yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra sporda yer alacak. TSK, temel askerlik eğitiminin verileceği birliklere ilişkin planlama çalışması yürütüyor.



Sınav yok takip var



Yurt dışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde, “devlet ve millet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma” içerikleri yer alacak.



Uzaktan eğitimde sınav koşulu olmayacak ancak konuları okumak zorunlu olacak. Konular okundukça sayfalarda ilerlenebilecek, konuların okundukça internet sayfasında bildirim çıkacak. Böylece, TSK yurt dışında yaşayan bedelli askerlerin konu takipleri izlenebilecek.



Nasıl işleyecek?



Hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi (3 Kasım 2018 dahil) içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet’ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar, konsolosluklara müracaat edecek.



Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış, ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



İşte faaliyet takvimi



Başvurularla birlikte planlanan faaliyet takvimi şöyle:



- Yasanın Resmi Gazete’de yürürlüğe girmesi (3 Ağustos 2018’de Resmi Gazete’de yayımlandı).



- Uygulama emrinin kamu kurum ve kuruluşları ile askerlik şubelerine yayımlanması.



- Uygulama emrinin yükümlülere basın yoluyla duyurulması.



- Başvuruların alınması ve hak sahipliğinin onaylanması.



- İtirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması.



- Yükümlülerin bankaya ödemelerini yapması.



- Celp planlamasının yapılması ve basın yoluyla yükümlülere duyurulması.



- Bedelli askerlik yükümlülerinin yoklama ve sevk işlemlerinin tamamlanması.



- Birliğe katılış, 21 gün temel eğitim ve kesin terhis işlemi.



Site çöktü



ASAL Genel Müdürlüğü, ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuz yayımladı. Genel Müdürlüğün, “asal.msb.gov.tr” internet sitesinde yer alan kılavuzda, bedelli askerlik başvurusu ve askerlik hizmet sürecine ilişkin bilgilere yer verildi. Site, aşırı yüklenme nedeniyle çöktü.



Kaynak:Milliyet