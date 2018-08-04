Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!

Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'DA 2. ETAP BAŞLAYACAK!

HEYECAN VERİCİ PROJE
Isparta Belediye Başkanı Günaydın tarafından 2001 yılında, 105 bin metrekarelik alanda oto galericiler sitesi yapılması için hazırlanan imar düzenlemesinin ardından 52 bin metrekarede sitenin birinci etabı yapılarak hizmet verir hale geldi. Şimdi de ikinci etabın yapılması için kollar sıvanırken, arsa alımı ve üye kaydedilmesine başlandı. Başkan Günaydın, ikinci etap oto galericiler sitesini ‘heyecan verici proje’ olarak tanımlarken, belediye olarak altyapı konusunu kısa zamanda çözebileceklerini söyledi.
 
Isparta Oto Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Şenol Tulga, 2. etap kooperatif Başkanı Uğur Madan ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti.
Isparta Oto Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Şenol Tulga, birinci etap olarak inşa edilen oto galericiler sitesinin dolduğunu, ikinci etap çalışmaların başladığını ve bu konuda ikinci etabın yeni başkanı Uğur Madan ve yönetim kurulu ile birlikte Başkan Günaydın’ı ziyaret ettiklerini söyledi. Tulga, “Isparta’ya güzel bir ikinci etap oto galericiler sitesinin kazandırılmasını arzu ediyoruz. Isparta’ya ne layıksa onu yapmaya hazırız. Isparta Belediye Başkanımız ile birlikte şehre hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın destekleriyle Oto Galericiler Sitesinin ilk etabının yapıldığını söyleyen Uğur Madan da, “Esnaf sayımızın artması, yeni kanunun yürürlüğe girmesi sebebiyle galericiler sitemizdeki dükkanlarımız hemen hemen dolmuş durumdadır. İkinci etap için hazırlıklarımız sürüyor. 2001 yılında başkanımız Yusuf Ziya Günaydın döneminde meclis kararıyla şu anki bulunduğumuz yerde 105 bin metrekare alana galericilik alanı şerhi koyulmuş ve tahsis edilmişti. Bunun 52 bin metrekarelik kısmında şu anki bulunduğumuz sitede ilk projemizi yapmıştık. Başkanımızın bizlere verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. İkinci etapta da sayın başkanımızla bu yolda yürümeyi tercih ederek, ikinci etabı kurmamızı ve buranın dolduğunu başkanımız beyan etti. İkinci etabın hazırlığını yapalım ve Isparta’ya güzel bir hizmet daha kazandıralım istiyoruz. Bizlerde bu konuda girişimlerimizi başlattık. Resmi prosedürleri başlattık. Üye alımlarına başladık, bundan dolayı da başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Bu ziyaretin hayırlı bir neticeye doğru gittiğini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, oto galericiler sitesinin birinci etabının tamamlandığını hatırlattı. Günaydın, “Geçmişte durumun bu şekle geleceğine bildiğimiz için mevcut alanın yan tarafına da aynı büyüklükte bir alanın imarını açmıştık. İyi ki açmışız burası hazır. Buranın da inşaatı yapılırsa, güç, sistem, ticaret olarak Dereboğazı Yolu da yapıldığı takdirde o zaman Antalya’yı da buraya çekmiş olacağız. Açılacak çift yol bizim avantajımız olacak. Bu heyecan verici bir proje. Bu projeyi geleceğimize hediye etmemiz lazım. Altyapı konusunu belediye olarak kısa zamanda çözüyoruz. Bu konuda belediyemiz altyapı ve hazırlık olarak en önde belediyelerdendir. İnşallah Akdeniz Bölgesinin en büyük, en güzel ticaret yapılan yeri olsun diliyorum. Ticaretin kısmetini burası çeksin istiyorum. Arkadaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye olarak arkadaşlarımıza her bakımdan yardımcı olmak istiyoruz. Arsa alımları hızlı giderse birkaç aya kadar da temel atma düşüncemiz olabilir. İnşallah bu heyecan ve görüşü, güzel mimari ile süsleyelim, ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet eden kalıcı bir tesis yapalım. 15 yıl önceden buranın imarını hazırlamıştık, işte bu öngörüdür. O gün geldi, çattı. Bu tesis de Isparta’mıza nasip olsun diliyorum” görüşlerinde bulundu. 


ISPARTA BELEDİYESİ
 
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ISPARTA HABER
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