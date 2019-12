Gazeteci Yazar Zeki Tarhan sosyal medya hesabından paylaştı...

Böyle Giderse Göller Bölgesi “Çöller Bölgesi” Olacak!

TEK TEK KURUYORLAR

GÖLLER BÖLGESİNİN ADI KALDI

BEYŞEHİR GÖLÜ ALARM VERİYOR

MEKE GÖLÜ GİTTİ GİDİYOR

EĞİRDİR GÖLÜ SÜREKLİ KİRLETİLİYOR

AVLAN GÖLÜ KURUMAK ÜZERE

KUŞ CENNETİ KUYUCUK GÖLÜ KURUDU

DİĞER GÖLLERDE DURUM

KURUMA 19 YILDIR SEYREDİLİYOR

LADİK GÖLÜ ALARM VERİYOR

​Her yanı ayrı bir güzelliğe sahip ülkemizde varlığıyla övündüğümüz Göller Bölgesi’ndeki onlarca göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya… Kuraklık nedeniyle kırmızı alarm veren Göller Bölgesi, yakında Çöller Bölgesi olabilir. Acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Böyle giderse göller yeni çıkan atlaslarda olmayacak” uyarısında bulundu.Her yanı ayrı bir güzelliğe sahip ülkemizde varlığıyla övündüğümüz Göller Bölgesi’ndeki onlarca göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya… Kuraklık nedeniyle kırmızı alarm veren Göller Bölgesi, yakında “Çöller Bölgesi” olabilir. Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, ve Konya'da birbirinden irili ufaklı göller bulunuyor; Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Gölmarmara, Acıgöl, Suğla, Ilgın, Salda ve Kovada… Ancak irili ufaklı göllerin bulunduğu Göller Bölgesi her geçen gün kuruyarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Göllerin neredeyse yarısı kurudu, bir diğer yarısı da can çekişiyor. Bilim adamları gelecekteki susuzluğa dikkat çekiyor.Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Antalya Şubesi'nin hazırladığı rapora göre; Karagöl, Küçük Göl Girdev ve Müren gölleri (Antalya- Elmalı), Manay, Sarıgöl (Kırkpınar), Gölcük, Genceli ve Keklicek Gölü (Antalya-Korkuteli), Karadayı ve Boğazak Sazlıkları. (Antalya) Kestel, Yazır, Akgöl, Yarışlı, Mamak, Kurugöl, Beylerli, Karaevli, Heybeli ve Pınarbaşı Gölleri (Burdur), Alparslan Gölü (Isparta), Suğla Gölü, Arapçayırı Çumra Ovası, Güvenç Gölü, Yarma Bataklığı, Hotamış Sazlıkları, Samsam Gölü, Akşehir Gölü, Karapınar Ovası ve Ereğli Sazlıkları (Konya) bölgenin kuruyan alanlarının başında geliyor.Deprem Uzmanı ve gezgin olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Tuz, Meke, Eber, Gölmarmara, Burdur, Salda ve Acıgöl çok sıkıntılı. Artezyenlerle tarımsal amaçlı suların çekildiği için Burdur Gölü kuruyor. Hatay Havaalanı Amik Gölü’nü kuruttu. Tuz Gölü küçüldü gitti. Göl suları yeraltı suları seviyesine inmiş durumda ve tarımsal amaçlı kullanılıyor” dedi.Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olma özelliğine sahip Beyşehir Gölü’nde su seviyesi her geçen yıl düşüyor. 26 metreye sahip olan gölün derinliği son 20 yılda 6 metreye kadar düştü. Gölde yaşanan su seviyesindeki değişimin yanlış balık üretme politikasına bağlı olduğunu belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Yanlış balık üretme politikası gölü etkiledi. Gölde et yiyen balık türü çoğaltılınca onlar da ot yiyen 13-14 balık türünü yedi. Sonra zamanla gölün dibinde otlar oluştu. Dağlardan inen alüvyonlar da göl dibindeki otlar nedeniyle dolgu yarattı. Bu da göl derinliğinin azalmasına neden oldu” dedi.Konya’nın Karapınar ilçesinde sönmüş bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan ‘Dünyanın nazar boncuğu’ olarak da adlandırılan, önceleri 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü de kurudu.Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “Meke’de su yüksekliğinin tekrar eski düzeyine ulaşabilmesi için bu kaynakların kullanımının tamamen durması gerekiyor. Yeraltı suyunu kullanmayın dediğimiz ise tarım bitecek. İkisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalacağız. Şimdilik seçilebilecek en akıllıca yöntem, suyun kontrollü ve tasarruflu olarak kullanılması” diye konuştu.Isparta Eğirdir Gölü’nün su seviyesinde meydana gelen azalma tedirgin edici. Uzmanların araştırmalarında, 10 yıl önce 520 kilometrekare olan göl yüzeyinin, geçen yıl 448, bu yıl ise 436 kilometrekareye düştüğü, 84 kilometrekare göl yüzeyinin ise kuruduğu belirlendi. Göl su seviyesinin 16 metreden 7-8 metreye kadar düştüğünü belirten İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “Eğirdir Gölü son 2 senede yaklaşık olarak 100 metre çekildi. Bu yıl yağışlar bol olmasına rağmen gölün seviyesinde önemli oranda azalma var. 1950 yıllarda ülkenin hatta en temiz gölü olan Eğirdir Gölü 2001 senesinde bu tarafa evsel ve endüstriyel atıklar nedeni ile 4-5 kat fazla kirlenmiş durumda” ifadelerini kullanmıştı.Antalya’da bulunan ve Denizden yüksekliği 1030 metre olan Avlan Gölü’nün büyüklüğü 850 hektar. Göl 1970’li yıllarda tarım arazisi elde etmek için kurutulan göle 2001’de yeniden su verilmeye başlandı. Ancak artık Avlan Gölü’nün büyük bir bölümü kurudu ve bir futbol sahası kadarı kaldı.Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu. 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu.30-40 metrelik derinliklere sahip Eber Gölü 1,5-2 metrelere düştü. Burdur Gölü dört bir yanından giderek küçülüyor. 350 kilometrekarelik Akşehir Gölü bilinçsiz tarımsal sulama, su kaynaklarının üzerine yapılan gölet ve barajlar, kuraklıkla da birleşince göl kurudu. ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak ünlenen Burdur’daki Salda Gölü de kirlilik riskiyle karşı karşıya, suyu da azalmaya başladı. Afyonkarahisar’ın İscehisar Gölü inşaat ve mermer atıklarından dolayı perişan durumda.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Nedim Özdemir “Göllerimiz 19 yıldır kuruyor ve bunu durdurmak için kimse bir şey yapmıyor. Bilimsel açıklamalara göre 2085 yılında Ege Bölgesinde çok büyük su sıkıntısı yaşanacak. Acil önlem alınmak zorunda” diye konuştu.Samsun’da bulunan Ladik Gölü’ndeki su seviyesi en derin noktasında 80 santimetreye düştü. Kuruma nedeniyle yüzen adacıkları karayla bütünleşen göl, alarm veriyor.