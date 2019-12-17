ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kamuoyunda ve yerel basında Eski Devlet Hastanesi Taş Binası ile ilgili çeşitli haberler yer almıştır.Kamuoyu söz konusu binanın Üniversitemize ait olduğu bilgisine sahip olduğu için, kurumumuza "binaya ilgisiz" şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler yanlıştır.Söz konusu arazi ve binanın üniversitemize resmi tahsisi 09.12.2019 tarihinde yani bir hafta önce yapılmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğümden teslim alınmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuzaait değildir.Tahsisten hemen sonra okulumuza yeni fiziki alanlar kazandırmak için acil bir şekilde proje çalışmaları başlamış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu gerektiğinde bilgilendirilecektir.