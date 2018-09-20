- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile ERAS Türkiye Derneği tarafından ‘Bölgesel ERAS Toplantısı’ düzenlendi.İlk kez bölgesel olarak Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ERAS Türkiye Derneği Başkanı ve 2.Başkanı ile alanında uzman öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pakize Kırdemir birer konuşma yaptı.‘ERAS Dünyada ve Türkiye’de’ başlığı altında gerçekleştirilen birinci oturumda; ERAS Başkanı Prof. Dr. Haldun Gündoğdu ‘Tarihçe ve ERAS Felsefesi’, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Alkış ‘ERAS’ın Anestezi İle İlgili Öğeleri’ konularını ele aldı.‘Diğer Bilim Dalları ve ERAS’ başlıklı ikinci oturumda ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji ve Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Alkaya Solmaz ‘Perioperatif Sıvı Tedavisi’, Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu ‘Genel Cerrahi ve Onkoloji’de ERAS’, Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu ‘Jinekolojik Onkoloji’de ERAS’, Doç. Dr. Emrah Kovalak ‘Ortopedi ve Travma - ERAS’, Doç. Dr. Taylan Oksay ‘Ürolojik Onkolojide ERAS’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.Öğleden sonra gerçekleşen üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Neslihan Alkış ‘ERAS Ekibi ve İmplementasyon’ konusu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.İHA