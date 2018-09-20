Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor”

Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor”
ISPARTA
G.Tarihi: 19.09.2018 15:34
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor”   
 
- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta halkının en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içtiğini söyledi.  
Isparta Belediyesi Kardeş Mahalle, Kardeş Köy Projesi kapsamında Sanayi Mahallesi Buluşması gerçekleştirdi. Sanayi Mahallesi ile İğdecik Köyü kardeş ilan edildi. Mahalle Buluşmasına eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Günaydın, “Isparta’mızın zor işleri bitti. Bizim işimiz Hakka, halka hizmet bunun için göreve geldik” dedi.  
 
“Bizler birer aileyiz” 
Isparta’nın altyapı gibi büyük ve zor işlerinin bittiğini söyleyen Yusuf Ziya Günaydın, altyapısıyla birlikte şehrin modern bir şekle geldiğini belirtti.  Isparta’da Yeni Çünür’ün imara açıldığını ve konutlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Günaydın, yine 1800 dönümlük yeni bir alanında imara açıldığını hatırlatarak, “Yeni imara açılan bölgemizin de altyapısını peşinen yapıyoruz. Burada konutlar başlamadan altyapıyı bitirmeyi hedefliyoruz. Isparta’mız kısa zamanda büyük hizmetler kazandı. Isparta, Türkiye’nin en yaşanabilir şehri oldu, bunu sevinçle, gururla sizlerin namına söylüyorum.” 
 
  “Isparta en temiz ve kaliteli suyu ucuza içiyor” 
  Geçmişte Isparta’da hava kirliliğinden dolayı nefes almanın zor olduğunu ancak bunun gelinen noktada ise şehrin havasının en temiz illerden olduğunu belirten Günaydın, “Temiz gıda, temiz hava, temiz su birinci önceliğimiz oldu.  Kömür analiz laboratuvarı kurarak, havamızın temizlenmesini sağladık. Suyumuz temiz ve berrak çekinmeden için. Günde 2 defa su analizi yapan bir belediyeyiz. Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor. Biz kazanmasını, halkımıza uygun rakamlarla sunmasını bilen bir belediyeyiz. Kasabalar dahi 80 kuruş, 1 liradan su tüketemezken, bugün Isparta bu rakamlardan su kullanıyor” dedi. 
  Kendisinin başkanlığa ara verdiği bir dönemlik süreçten de bahseden Günaydın, “Ben yokken, 10 sene önce 2 liradan su içtiniz. O dönem halkımıza yalandan müjde vermişlerdi. Aradan 10 yıl geçti, Türkiye’de her şeye zam üstüne zam gelirken, 10 yıl önce 2 liradan içilen suyu benim dönemimde uzun yıllardan bu yana 1 liradan içiyoruz. Bunu nasıl sağladık, bunu dağlardan su getirerek, depolar arasında suların zayi olmaması ve her yere eşit ulaşımı için SCADA sistemi kurarak başardık. 81 il arasında en temiz ve en ucuz suyu Isparta kullanıyor” diye konuştu. 
 
  “Bundan hepimiz sorumluyuz” 
  Yine ‘Isparta’da aç yatan bir vatandaş olmayacak’ diyerek yola çıktıklarını, Gıda ve Giyim Bank kurduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ‘ceketini giyecek, tereyağını yiyecek, çocuğuna çikolatasını alabilecek’ dedik. Bunu da gerçekleştirdik. Yine buradan Isparta’mıza yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum. Komşunuz aç yatmamalı, üstü perişan olmamalı. Bizim ulaşamadığımız, tespit edemediğimiz komşunuz varsa bizlere bildirin. Bundan hepimiz sorumluyuz” dedi. 
 
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İHA
                                         
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