Bitcoin'e rekor kırdıran işlemlere başlanıyor

ABD'de Bitcoin vadelilerinin işlem görmesine izin verilmesinin ardından ilk emirler bu gece yarısı alınacak.



Chicago Board Options Exchange (CBOE), kripto para birimi Bitcoin ile işlemlere bu gece başlayacak. İşlemler nakit uzlaşmalı olacak ve fiyatsız emir alınmayacak. Yüzde 20 ve üzeri hareketlerde işlemlere 2 dakika ara verilecek.



ABD türev regülatörü tarafından Bitcoin onayı verilen bir diğer kurum olan CME Group ise, işlemlere 18 Aralık'ta başlamaya hazırlanıyor. Buradaki işlemlerde bir önceki günün uzlaşma fiyatına göre yüzde 7, yüzde 13 ve yüzde 20 seviyelerinde olmak üzere üç aşamalı devre kesici uygulayacak. Buna göre, ilk ve ikinci aşamada emir alımına iki dakika ara verilecek. Kontrat fiyatında yüzde 20'lik bir değişim olması durumunda ise işlem yapılmasına izin verilmeyecek.



Sert hareketlere dikkat!



1 Aralık'ta söz konusu iki kuruma vadeli işlem izni verildiğinin duyurulmasıyla Bitcoin fiyatında sert dalgalanmalar yaşandı. Kararın alındığı gün 9-10 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, geçtiğimiz 10 gün içinde 19 bin dolara kadar tırmanarak rekor kırdı.



Bu dönemde Bitcoin fiyatında yaşanan dalgalanmaların büyüklüğü de dikkat çekti. 8 Aralık Cuma günü 16 bin dolardan 19 bin dolara çıkan Bitcoin, aynı hızla 15 bin seviyesine geriledi. Uzmanlar, kripto para biriminde görülen sert hareketlere karşı uyarıyor. Aşağı yönlü kırılmaların yatırımcıları paniğe sürükleyebileceği, satış çılgınlığı başlatabileceği belirtiliyor.