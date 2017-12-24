ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

ISPARTA VE TÜM İLLERDE YAPILACAK PROJE

ISPARTA VE TÜM İLLERDE YAPILACAK PROJE
ISPARTA 0
böcüzade

Erdoğan talimatı verdi! 81 ili ilgilendiren proje

AK Parti, 81 ili ilgilendiren proje için ocak ayı itibarıyla sahaya inecek.

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘binaların 5 artı 1 esasına göre yapılması’ talimatının ardından şehirleşmede yeni bir dönem başlıyor. 

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, hayata geçireceği yeni bir projeyle kentlerin 2023 vizyonunu yeniden masaya yatırıyor. Bu çerçevede uygulanacak “Şehrim 2023” vizyonu ile 81 ilin röntgeni çekilecek.

Kimlikli kentler olarak da adlandırılan çalışmanın detaylarını anlatan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, her şehirde içinde üniversitelerin ve meslek odalarının yer aldığı bir platform kuracaklarını söyledi. Karaaslan “Şehirleri tek tek dolaşacağız ve halka soracağız” dedi.

Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurul üyelerine sunduklarını dile getiren Karaaslan “Açık ve yeşil alan kullanımlarının arttığı, bir takım estetik unsurların daha ön plana çıktığı, herkes için yaşanılabilir şehirler hayalimiz var” diye konuştu.

MİLLÎ MİMARİ DÖNEMİ

Referansı çok güçlü olan Türk medeniyetinin izlerini, gelecek yılların ihtiyaçları ve teknolojisiyle harmanlayacaklarını kaydeden Karaaslan “Belki buna ‘millî mimari dil’ de diyebiliriz” şeklinde konuştu. Karaaslan, ocak ayı itibariyle sahaya inip startı vereceklerini ifade ederek, ‘Şehrim 2023’ projesinin aynı zamanda 2019 seçimlerine de bir altlık olacağını vurguladı. ‘Şehrim 2023’ ile bazı yerlerde 5+1 yerine çok daha alçak katlı binalar yapılabileceğini de anlatan Karaaslan, buna örnek olarak Hasankeyf’i işaret etti. Çiğdem Karaaslan “Hasankeyf insanı damda uyumayı seviyor. Bunun gibi analiz çalışmalarıyla bugünorada üretilen konut tipleri artık tek katlı” ifadelerini kullandı.

KAYNAKTÜRKİYE GAZETESİ
ISPARTA VE TÜM İLLERDE YAPILACAK PROJE
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN
ISPARTA BALIKÇI HABERLERİ TAPTAZE BALIKLAR GELDİ
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
O ücret artık onaysız alınamayacak
Pasaport harçları hakkında önemli karar!
ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ
ISPARTA'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ VE SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI
BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT
ISPARTA SGK AÇIKLADI O TARİH DEĞİŞTİ
DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
Demlikte kalan çayı atmayınDemlikte kalan çayı atmayın
ISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLAR
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Demlikte kalan çayı atmayınISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriYıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ19 Aralık 2017
ISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİ20 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyinVatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin18 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEKMAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK18 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİ19 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİ17 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK19 Aralık 2017
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINAISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA22 Aralık 2017
TÜRKİYE BANKA HABERLERİTÜRKİYE BANKA HABERLERİ20 Aralık 2017
İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARIİŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI21 Aralık 2017
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDIISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI22 Aralık 2017