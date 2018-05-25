T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Gıda Tarım ve Hayvancılık MüdürlüğüGörev yapmakta olduğu Aksaray İl Müdürlüğü görevinden Isparta İl Müdürlüğüne atanan Bestami Zabun görevine başladı.Yeni görevine başlayan Bestami Zabun yaptığı açıklamada; “Isparta, Tarım sektörü olarak yakından takip ettiğim, hem Dünya’da hem de Ülkemizde adından söz ettiren, sektörde söz sahibi olan, bir tarım kenti olduğunu bildiğim bir şehir. Alnımızın akıyla öncelikle İsparta’nın bulunduğu mevcut seviyeyi koruyarak daha da ileri götürme arzusundayım. Isparta’lı hemşehrilerimize, sektör temsilcilerimiz ve İl Müdürlüğümüz personelleri ile birlikte uyum içerisinde hizmet etmekten onur duyacağım” dedi.Ülkemizin farklı İl ve İlçelerinde değişik kadro ve unvanlarda görev yapan İl Müdürü Bestami Zabun, evli ve 4 çocuk babasıdır.Bestami ZABUNİl Müdürü