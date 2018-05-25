İlimizde Ramazan Ayında Gıda Denetimlerimiz Devam EdiyorRamazan ayında tüketicilerimizin sağlığının korunması ve güvenilir gıda teminini sağlamaya yönelik olarak gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin denetim ve kontrolleri hız kazanmıştır.İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince İlimizde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınları, unlu mamul, baklava, pasta, şekerli mamul üreten ve satan işyerleri ve tabldot yemek üreten işyerlerinin denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir.İlimiz merkezde 2297, ilçelerde 2130 olmak üzere toplam 4427 gıda işletmesi mevcut olup bu işletmelerde 2017 yılında toplam 7634 denetim yapılmıştır.Yapılan denetimlerde kontrol görevlilerimizce gıda işletmelerinin işletme kayıt/onay belgeleri, işletme, personel ve alet ekipman hijyen şartları, gıdaların muhafaza koşulları, etiket bilgileri ile ürünlerin son kullanım tarihleri vb. kontrol edilmekte, mevzuata uygunsuz durumlarda gerekli yasal işlem yapılmaktadır.Tüketicilerimizin gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve gıdaların tüketim sürecinde ürün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir.İlimizde gıda güvenilirliği ancak tüketicilerimizin de katılımları ile sağlanacaktır. Tüketicilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattına veya dilekçe yoluyla Müdürlüğümüze şikayet hakkını kullanmaları gıda güvenilirliğinin sağlanmasında ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasında büyük önem arz etmektedir.İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın en önemli görev ve sorumluluklarından olan gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir.Bestami ZABUNİl Müdürü