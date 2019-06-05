Batı Akdeniz'den 791,9 milyon dolarlık ihracat

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den 143 ülkeye ürün gönderiliyor...

Batı Akdeniz'den 791,9 milyon dolarlık ihracat
ISPARTA
G.Tarihi: 05.06.2019 14:46
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Batı Akdeniz'den 791,9 milyon dolarlık ihracat
- Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar:
- "Bölgemizden bu yılın ilk 5 ayında 791 milyon 933 bin 255 dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın haziranda 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-mayıs döneminde 791 milyon 933 bin 255 dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "Bu rakamın haziranda 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den 143 ülkeye ürün gönderildiğini bildirdi.
Bu dönemde en fazla ihracatın 196,7 milyon dolarla yaş meyve sebzede gerçekleştiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:
"Bölgemizden bu yılın ilk 5 ayında 791 milyon 933 bin 255 dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın haziranda 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Ağaç ve orman ürünleri ile kimya sektöründeki ihracat artış bu dönemde de sürdü. Kış aylarında yaşanan doğal afetler ile Çin'de maden sektöründe yaşanan daralma, bu dönemde bölgemiz yaş meyve sebze ve maden ihracatında etkisini göstermeye devam etti." 
Bu dönemde Rusya Federasyonu'na yüzde 10'a yakın artışla 60,1 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildiren Bahar, "Bölgemizden 5 ayda ihracat yapılan 143 ülkeden 66'sında 1 milyon dolar barajı aşıldı. 19 ülkede 10 milyon dolar, 13 ülkede ise 20 milyon dolar barajı geçildi." bilgisini verdi.
 

ANTALYA (AA) - 
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