Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası Finalleri Isparta’da başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası final müsabakaları Isparta’da başladı. Işıkkent Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ilk karşılaşmada İzmir ekibi Bayraklı Belediyespor ile - Balıkesir Edremit Belediye Güreşspor karşı karşıya geldi.Müsabakaları Gençlik Hizmetleri ve Spor (GHS) İl Müdürü Murat Gevrek, TBF Ligler Direktörü Semer Şenbayrak, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Kemal Çımagil, Kadın Ligleri Koordinatörü Nait Yeşiltepe, Operasyonlar Yönetmeni Rutkay Özlü, Isparta İl Temsilcisi Murat Sağlamer ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük ile yaklaşık 500 sporsever izledi.İlk karşılaşmada Bayraklı Belediyespor, rakibi Edremit Belediye Güreşspor’u 73 - 53 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Isparta olarak TBF Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren GHS İl Müdürü Murat Gevrek, “Bu organizasyonun Isparta’da yapılmasına katkı sağlayan başta Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerine ilimiz adına teşekkür ediyorum. Şehrimizde yapılan organizasyonun en iyi şekilde tamamlanması ve sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm personelimiz ile birlikte üstün çaba sarf ediyoruz. Isparta olarak, TBF’nin yılda en az 2 veya 3 şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Özellikle bu tür organizasyonların büyük şehirler dışında Anadolu kentlerinde yapılması spora ve sporcu sayısının artışına teşvik ve destek amacıyla büyük önem taşıyor. Ayrıca Türk Basketboluna katkı sağlayarak, yeni jenerasyonda basketbola olan ilgiyi artırıyor. Buna doğru orantılı olara lisanslı sporcu sayısında da artış gözleniyor. Isparta’da basketbola iyi bir seyirci desteği var. Finale kalan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.ISPARTA (İHA)