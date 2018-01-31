Son Dakika Isparta'da uyuşturucu operasyonu:



- Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama



Isparta'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 paket eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökçay Mesireliği alt kısmındaki Çayboyu'nda operasyon düzenledi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 paket eroin maddesi ele geçirildi.

Madde bağımlısı şahıslara uyuşturucu temin eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, açık alanda yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsı daha kaçarken kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde satışa hazır 7 paket halinde eroin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Emniyet güçleri, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaparken, E.K. ve E.K. isimli 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıstan biri, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





ISPARTA (İHA)

