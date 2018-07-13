Başkan Şengöl ve Federasyon Başkanı Yalçınkaya sözleşmeyi birlikte imzaladı.



Sakin Şehir (Cittaslow) Eğirdir 1-2 Eylül 2018 tarihinde 16. Triatlona ev sahipliği yapacak.



Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Federasyon yöneticilerinden Şehri Şahin, Zafer Peker ve Süleyman Sönmez ile birlikte Eğirdir'e geldi. Triatlon İl Temsilcisi Çetin Meydan da ziyarette hazır bulundu.







Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ü ziyaret eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Eğirdir Triatlonu'nun 1-2 Eylül 2018 tarihinde yapılacağını açıklayarak sözleşmeyi imzaladı.







Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "2003'den beri Eğirdir'de çok az kişinin bildiği, bu nedir , Yeniliri mi, içilir mi dediği Triatlon yarışmaları mevsimi geldi. Daha önce Ekim gibi tarih verilmişti. Şimdi Eylül denildi. Biz hemen kabul ettik. Bu kabulün protokolün imzasını şimdi atıyoruz. Şimdiki başkanın ayağı uğurlu geldi. İnşallah güzel bir yarışma olacak. Geleneği devam ettireceğiz. Triatlon yarışlarının yapıldığı alanı da bir ay daha hızlı çalışıp tamamlayacağız. İyi bir mekanı da hem gelen misafirlere hem de sporcuların hizmetine sunacağız" dedi.







Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, "Eğirdir'in her zaman bizde ayrı bir yeri var. Triatlon Federasyonu kurulduğundan bu yana Eğirdir'de önemli ve ciddi yarışlar oldu. Uluslararası oldu, final müsabakaları oldu. Burada bütün belediye personeli, sporcularla çok ciddi anlamda tanışıyor. Hatta başkanımıza 10 yıl sonra "başkanım nasılsınız" diye sarılan sporcularımız var. Sağolsun başkanım da önemli destekler verdi. Triatlon camiası Eğirdir'i çok seviyor. Buradaki ekibinde çok tecrübesi var. Kaliteli ve başarılı bir organizasyon yapacağız. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yarışma gerçekleştireceğiz. Bu yıl ulusal olacak. önümüzdeki yıl için uluslararası olması konusunda başkanımla konuştuk. Eğirdir'deki yarışları uluslararası bir yarış haline getirmek istiyoruz" dedi.



Kaynak: Eğirdir Akın Gazetesi