- Isparta’da “Eğirdir ve Kovada Göllerinin Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi İçin Politikaların Geliştirilmesi Projesi” başladı.Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) desteklenmesi için proje yürütücülüğünü Cafer Bulut'un yaptığı “Eğirdir ve Kovada Göllerinin Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi İçin Politikaların Geliştirilmesi Projesi”nin protokolü imzalandı. Toplam bütçesi 508 bin 39 TL 39 kuruş olan projenin yüzde 75 olan 381 bin 29 TL 54 kuruşu BAKA, yüzde 25’i olan 127 bin 9 TL 85 kuruşu ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.Proje kapsamında Eğirdir ve Kovada Gölleri'nin hızlı, kolay ve güvenilir bir teknoloji ile izlenmesi ve bu anlamda ihtiyaç duyulan cihazların temin edilmesi, daha etkin bir izleme, koruma sağlanarak ülke ve bölgeye önemli bir ekonomik katkı ve girdi sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca çevre kirliliğini önleyici eğitici faaliyetler ile çevremizin ve göllerimizin etkin kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması sağlanarak ülke ve bölgeye önemli bir katkı ve girdi sağlanması hedefleniyor.Proje ile SAREM'e bir adet su kalitesi ve sucul ekosistem analizlerinin tayininde kullanılan Biyolojik Oksijen Değeri (BOD) ölçüm cihazı, bir adet Spektrofotometre ve Termo-reaktör, bir adet Toplam Organik Karbon (TOC) cihazı ve katı modülü, bir adet Trinoküler Arastırma Mikroskobu ve Ataçmanları ve bir adet Dijital görüntü ve analiz sistemi alınacak. Ayrıca Eğirdir ve Kovada Gölleri etrafındaki yerleşim birimlerinde eğitici faaliyetler gerçekleştirilecek.İHA