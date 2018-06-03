Başbakan duyurmuştu! Maaşlarına yüzde 88 zam geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği ve Meclis'ten geçen torba yasa ile yaşlıların da yüzü gülecek. 65 yaş aylığı, yeni yasayla yüzde 88 artırıldı.



Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaşacak. Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.



Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.