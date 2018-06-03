Bayram geliyor! Evimde temizlik yapmak ve dekorasyonunu değiştirmek istiyorum diyorsanız, üstelik bunu küçük bir bütçeyle yapmak istiyorsanız,mutlaka Gördünmü AVM reyonlarını ziyaret etmelisiniz.Evinizin havasını değiştirip dekore edebileceğiniz bir abajur,ahize,ayna veya bir duvar saati hatta bir resim çerçevesi, işte bunun gibi yüzlerce ürün seçeneği ile evinizde muhteşem bir atmosfer yakalayabilirsiniz.Gördünmü AVM’de bayrama özel şok fiyatlarda misafir şekerliği,Kiloluk ve şişe kolonya çeşitleri,dekoratif aynalı çay tepsileri,çaydanlıklar,çay bardakları sizleri bekliyor.Şu aralar herkes bayram öncesi evinin mis gibi kokmasını ve tertemiz hijyen olmasını istiyor.Yüzey temizleyici,banyo,fayans temizleyiciler,sıvı sabun,temizlik bezi,vileda,çek-pas,oda spreyi,peçeteler ve temizlik için gerekli tüm malzemeler yine uygun fiyatlarda Gördünmü AVM’de,,,Bahçelievler mah.102 cadde No 59