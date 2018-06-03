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Isparta yaş pasta siparişi

AZ BÜTÇEYLE EVİNİZİ YENİDEN DEKORE EDİN!! BAYRAMA ÖYLE GİRİN!

AZ BÜTÇEYLE EVİNİZİ YENİDEN DEKORE EDİN!! BAYRAMA ÖYLE GİRİN!
ISPARTA
G.Tarihi: 02.06.2018 23:25
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Isparta Düğün Salonları
AZ BÜTÇEYLE EVİNİZİ YENİDEN DEKORE EDİN! BAYRAMA ÖYLE GİRİN
Bayram geliyor! Evimde temizlik yapmak ve dekorasyonunu değiştirmek istiyorum diyorsanız, üstelik bunu küçük bir bütçeyle yapmak istiyorsanız,mutlaka Gördünmü AVM reyonlarını ziyaret etmelisiniz.
Evinizin havasını değiştirip dekore edebileceğiniz bir abajur,ahize,ayna veya bir duvar saati hatta bir resim çerçevesi, işte bunun gibi yüzlerce ürün seçeneği ile evinizde muhteşem bir atmosfer yakalayabilirsiniz.

 Gördünmü AVM’de bayrama özel şok fiyatlarda misafir şekerliği,Kiloluk ve şişe kolonya çeşitleri,dekoratif aynalı çay tepsileri,çaydanlıklar,çay bardakları sizleri bekliyor.

TEMİZLİK ÜRÜNÜ REYONU
Şu aralar herkes bayram öncesi evinin mis gibi kokmasını ve tertemiz hijyen olmasını istiyor.
Yüzey temizleyici,banyo,fayans temizleyiciler,sıvı sabun,temizlik bezi,vileda,çek-pas,oda spreyi,peçeteler ve temizlik için gerekli tüm malzemeler yine uygun  fiyatlarda Gördünmü AVM’de,,,

Adres : Bahçelievler mah.102 cadde No 59
 
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AZ BÜTÇEYLE EVİNİZİ YENİDEN DEKORE EDİN!! BAYRAMA ÖYLE GİRİN!
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