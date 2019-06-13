Başarılı Öğrenciler Vali Seymenoğlu’nun Konuğu Oldular

Eğitimdeki başarısıyla adını her zaman üst sıralarda tutan Isparta’da; Vali Ömer Seymenoğlu da her fırsatta başarılı öğrencilerle bir araya geliyor, onları makamında ağırlıyor yada öğrencileri okullarında ziyaret ederek çalışmalarını yerinde gözlemliyor. Vali Seymenoğlu’nun bu sefer ki konukları; Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Fulyanur Tulga ve Nazmiye Demirel Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Beril Pekmez oldu.Fulyanur Tulga 4 yıl sürecinde okulunda aldığı karakalem desen eğitimi neticesinde özellikle portre alanında oldukça başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Mezun olmaya sayılı günleri kalan Tulga, Vali Seymenoğlu'nun portresini çalışarak, ziyarette kendisine hediye etme fırsatı buldu. Portreyi çok beğenen Vali Seymenoğlu Tulga’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Yalçın ve okul müdür ve öğretmenlerinin öğrencilere eşlik ettiği ziyarette Vali Seymenoğlu’nun diğer konuğu Beril Pekmez ise Manisa Valiliği’nin himayesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesi ve Vestel firmasının sponsorluğunda Türkiye geneli yapılan “KODLA(MA)NİSA” Proje birincisi oldu. Beril Pekmez birincilik ödülü olarak Vestel Firması tarafından sağlanacak 5 yıl süreli eğitim bursunun yanı sıra eğitim dönemi sonunda Vestel firmasında da iş imkânı kazandı. Başarılı öğrenci Pekmez’i tebrik eden Vali Seymenoğlu, Pekmez’in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür etti.