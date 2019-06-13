13-15 Haziran tarihleri arasında Isparta’da düzenlenmeye başlayacak olan 9. Solunum Zirvesi’ne konularında deneyimli Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı doktorlar başta olmak üzere ilgili diğer branş doktorları katılıyor. Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Cingi öncülüğünde düzenlenen zirveye Eğirdirli hemşehirimiz Dr. A. Ahmet Şirin başkanlık yapıyor.9. Solunum Zirvesi’nin açılış programına katılan Vali Ömer Seymenoğlu alanında uzman ve başarılı konukları Isparta’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktararak Isparta’nın sağlık ve eğitim kenti olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu “Isparta’mız eğitim ve sağlık kenti. 2 üniversitemizle, Türkiye’nin ilk üç şehir hastanelerinden birine sahip olması bizi bölgemizde ön plana çıkarıyor. Bunun yanında sahip olduğumuz tarihi ve doğal güzellikler, gülümüz, lavantamız, kiraz çiçeklerimizle Isparta’yı ziyaret eden misafirlerimizi birbirinden farklı güzellikler bekliyor.” dedi.Zirveye katılan konuklar program dâhilinde Isparta’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek düzenlenmekte olan 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri ve 5. Dünya Güzel Koku Festivali’ne de katılacaklar.