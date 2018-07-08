BAKA’ nın proje uygulama ve izleme süreci eğitimi başladı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 2018 Mali Destek Programları’ndan (MDP) yararlanacak Isparta, Burdur ve Antalya’daki başarılı proje sahiplerine, BAKA İzleme-Değerlendirme Birimi tarafından proje uygulama ve izleme süreciyle ilgili eğitimler verildi.



Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve Yenilebilir Enerji MDP’den yararlanacak Antalya’dan 8, Isparta’dan 8 ve Burdur’dan da 6 olmak üzere toplam 22 projenin sahiplerine, ‘Görünürlük Kuralları, İhale Kuralları, Satın Alma Usulleri, Sözleşme Değişiklikleri, Uygun Maliyetler ve Dokümantasyon’ konularında eğitim verildi.





BAKA’nın Batı Akdeniz’in ihtiyacı olan turizm ile çevre altyapı çalışmaları ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni projelerin gerçekleştirilebilmesi için toplam 20 milyon TL bütçeli 2018 Mali Destek Programları’na (MDP) 60 proje başvurdu. Başvuranlardan destek almaya hak kazanan başarılı 22 projenin için sözleşmelerin imzalanmasının ardından proje uygulama süreci başladı. Küçük Ölçekli Altyapı MDP’de Antalya’dan 6, Isparta’dan 4 ve Burdur’dan 2 olmak üzere 12 proje, Yenilenebilir Enerji MDP’de de Antalya’dan 2, Isparta’dan 4 ve Burdur’dan da 4 olmak üzere 10 proje doğrudan finansman desteği almaya hak kazandı. Proje sahipleri için BAKA, proje uygulama ve izleme süreci eğitimleri verdi. Eğitim toplantıları birer gün arayla Isparta, Burdur ve Antalya’da gerçekleştirildi.





Isparta’da BAKA Toplantı Salonu’nda, Burdur’da BUTSO Konferans Salonu’nda ve Antalya’da da ATSO Eğitim Salonu’ndaki toplantılarda BAKA İzleme-Değerlendirme Birim Başkan Vekili Yücel Yıldırım, uzmanlar Öznur Parmaksız ve Oğuzhan Ataman proje uygulama ve izleme süreçleri hakkında yararlanıcıları bilgilendirdi.





Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı eğitim programında, projelerin uygulama döneminde mali destek yararlanıcılarının yükümlülükleri ve uyması gerektiği kurallar anlatıldı. Eğitim toplantısında, eğitim, proje uygulama dönemi, mali destek sözleşmesi ve ekleri, izleme ve destek faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Projeler kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde uymakla yükümlü olunan görünürlük gereklilikleri, satın alma usul ve esaslarının, temel satın alma kurallarının, satın alma yöntemlerinin (ihale usul ve esasları) ve satın alma işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek olan sıkıntıların çözümüne yönelik uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.