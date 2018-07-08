- Isparta’da 1. Kayısı Festivali düzenlendi

“Umut köylerdedir”

Isparta Belediyesi tarafından Senirkent’in Gençali Köyü’nde 1. Kayısı Festivali düzenlendi.Senirkent’in Gençali Köyünde Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 1.Kayısı Festivali’ne, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Programa ayrıca Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu, 24 Haziran seçimlerinde MHP’den birinci sıra Milletvekili adayı olan Hasan Basri Sönmez de katıldı.Başkan Günaydın, bir önceki köy buluşmaları programında ‘Arazilerinize kayısı dikin’ çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, bu çağrıya köy halkının ciddi destek verdiğini ve bundan dolayı da memnun olduğunu belirtti. Yeni dikilen kayısı ağaçlarıyla birlikte 3 yıl sonra köydeki üretimin çok ciddi boyutlara ulaşacağını kaydeden Başkan Günaydın, “Gençali köyümüz bir mesafe almıştı, bunu diğer köylerimize de örnek kılmak lazım dedik, festival düzenleyelim istedik. O gün vermiş olduğumuz sözü bugün gerçekleştiriyoruz. Festival demek, kayısının reklamı demek. Bu tanıtım köye kazanç getirecektir. Isparta’da yaşayan Gençalilere sesleniyorum, sizler de köyünüzdeki tarlarınıza kayısı dikmeye devam edin. Şu an köyümüz 6 bin 500 ton kayısı üretti. Bu geçen sene 5 bin tondu. Bu sene bin 500 ton artı var. Köyümüze bu girdiyi artıralım” dedi.Yakın bir tarihte Gençali 20 bin ton kayısı üretir hale geleceğini söyleyen Günaydın, “O zaman Gençali ihya olacak. Bunu gören diğer köylerimizde bir metot bulalım bizde üretelim, satalım, kazanç elde edelim diyecek. Böyle olunca köylerimize de umut doğacak. Tekrar ediyorum umut köylerdedir. Köyümüze geri göç başlamış. Bununla birlikte çocuklarımızı okutalım, üniversite mezunu olsun. Okulunu bitirince yine köyünde üretsin, kazanç seviyesini artırsın. Bir üniversite mezunu olarak kendi üretimini teknolojiyi, interneti kullanarak ürününü dünyaya duyuracak, kazanç seviyesini arttıracak. Gençlerimiz teknolojiyi, interneti, kültür ve sanatı kullanacak. Bu köyümüzün çehresini değiştirelim. Gençali köyümüz önden gitsin, diğer köylerimizde burayı örnek alacaktır. Isparta yaşanabilir şehir olsun ki, Türkiye Isparta’yı örnek alsın. Bizim yolumuz kayısıdan geçiyor. Diğer köylerimizin yolu da başka kapılardan geçecek. Bugün köyünüze birkaç tüccar geliyorsa, bu önümüzdeki yıllar yüzlerce tüccara dönecek. Ürettiğiniz ürünleri Suriye, Musır, Rusya’ya ihraç ediyorsunuz. Bu ülkeler sizi tanıyor, ancak bir gün Gençali’yi, Isparta’yı ve köylerini dünya tanıyacak” şeklinde konuştu.Gençali Köyü Muhtarı Musa Uysal ise Başkan Günaydın’ın köy buluşmaları programları çerçevesinde daha önce düzenlendiği etkinlikte köylerinde kayısı festivali düzenleyeceği noktasında sözünün olduğunu ve bu sözün bugün yerine getirilmesinden dolayı şahsı ve köy halkı adına teşekkür etti.Festival kapsamında kayısı bahçelerinde en iyi kayısı yetiştiriciliği yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmada birinci olan Sabri Arslan’a 3 bin, ikinci olan Osman Karaaslan’a bin 500 ve üçüncü olan Bayram Karaaslan’a da bin liralık tarım araç ve gereçleri ödülü Günaydın tarafından takdim edildi.İHA