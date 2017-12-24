ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

Artık hastanelerde yapılabilecek

Artık hastanelerde yapılabilecek
ISPARTA 0
böcüzade

Artık hastanelerde yapılabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.



Nüfus kütüklerinde herhangi bir hareketi görünmeyen 2 milyon 273 bin 5  kişi olduğunu belirten Güner, hareketsiz nüfusta dikkate alınan kriterlere dikkat  çekerek yaş itibarıyla bu insanların ölü olduğu ihtimali üzerinde durduklarını  ifade etti.

Bu durumun toplumsal sorun yaratabileceğini belirten Güner, "Yani eğer  kişi ölmüş olsaydı yakınlarının, köy muhtarının ya da Hastane yönetiminin  bildirmesi lazımdı. Sağ da olabilir, yurt dışına gitmiş ve orada ölmüş de  olabilir. Bazı hukuki sorunlar olabilir. Kişi ölmüştür gerçekten ama onun sağ  olarak görünmesinde bazı menfaati olan kişiler olabilir. Bunlar onun ölü olarak  görünmesini istemiyor olabilir." diye konuştu.

HAREKETSİZ KİŞİLERİN KAYDI KAPATILACAK

Güner, bu durumda olanların MERNİS'ten tespit edilerek mülki idare  amirliklerine bilgilerinin gönderildiğini anımsatarak bu kişilerle ilgili emniyet  ve Jandarma tarafından tahkikat yapılacağını ve kişinin öldüğüne yönelik kanaatin  yer aldığı rapor doğrultusunda bu kişilerin kayıtlarının kapatılacağını belirtti.

Güner, kişinin öldüğünün bildirilmemesi halinde uygulanan para  cezasının tahsilattaki imkansızlıklar nedeniyle kanundan çıkarıldığına dikkati  çekti.

Türkiye'ye gelen Suriyelilerin tümünün sınır kapılarından  pasaportlarıyla geçmediğini anımsatan Güner, bazı Suriyeli göçmenlerin ülkeye  girişleri sırasında kişisel bilgilerinin hatalı kaydedildiğini ve kanunda yapılan  düzenlemeyle geçerli belge ibraz edenlerin bilgilerindeki hataların  düzeltilmesine imkan tanındığını kaydetti.

E-DEVLETTEN ALINAN BELGELERİN HUKUKİ DEĞERİ

E-devlet üzerinden alınan belgelerin bazı kuruluşlar tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Güner, şunları kaydetti:

"Bu bizim nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu artırıyordu. Müşteri  memnuniyeti anketi yaptırdık. Yüz müracaatın 54'ü kimlik kartı için. Bu  kaçınılmaz bir şey. Orada parmak izi, fotoğraf var, mecburen gitmek zorunda.  Yüzde 46'sı ise vukuatlı nüfus kayıt örneği, adres belgesi. Bunlar e-devlette  var. Baktık ki bunu azaltmamız, insanları bilinçlendirmemiz lazım ama  tereddütleri de kaldırmamız lazım. Güvenli elektronik doğrulama araçlarıyla  e-devlet üzerinden temin edilen belgeler ıslak imzalı, bildiğimiz mühürlü, nüfus  müdürlüğünden alınan belgelerle aynı hukuki değere sahiptir."

ADRES BEYANI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Güner, yeni bir adrese taşınan vatandaşın, su, elektrik ve doğalgaz  aboneliği yaptırdığı sırada verdiği adres beyanının nüfus müdürlüğüne gerek  kalmadan adres değişikliği olarak sisteme kaydedilebileceğini söyledi.

Söz konusu değişikliğe örnek veren Güner, "Örneğin vatandaşımız  ASKİ'ye gitmiş, bir de oradan çıkıp öncesinde veya sonrasında nüfus müdürlüğüne  gitmesin diye o kuruluş onun beyanını nüfus müdürlüğüne bildirecek, onun adres  kaydını onun vasıtasıyla değiştireceğiz. Yani vatandaş bir yere daha az gitsin,  vatandaşın işi biraz daha hızlı yürüsün ve bizim de kayıtlarımız düzgün ve güncel  olsun." diye konuştu.

Vatandaşların asıl adresinin yanı sıra diğer adreslerinin de  olabildiğine işaret eden Güner, kanunda yapılan değişiklikle asıl adres ile diğer  adresin aynı hukuki değere sahip hale getirildiğini ifade etti.

Kendilerine bu konuyla ilgili en çok 'Seçimlerde ikinci adreste oy  kullanabilecek miyim?' sorusunun geldiğini belirten Güner, "Seçim olduğu için  bizim üzerimize düşen bir görev değil. Seçimlerin yönetimi Yüksek Seçim Kuruluna  ait. Bir yüksek yargı kuruluşu, onun vereceği karar. Ama bu kanunda iki adresin  eş değer etkiye sahip olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti. Bu kanun  yürürlüğe girdi." dedi.

Hastaneler yeni doğan çocukları nüfusa kaydedebilecek

Güner, sağlık kuruluşunda doğan bir çocuğun, artık ebeveyninin nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan hastanenin dahil olduğu sistem üzerinden kaydının oluşturulabileceğini anlattı.

Konuyla ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Güner,  "Çocuk hastanede doğdu. Anne ve babası, hastane yönetimine gidip 'Bizim bu  hastanede doğan çocuğumuzu şu isimle tescil edin' derse hastane aynı nüfus  müdürlüğü gibi müracaatı alacak, doğum tutanağı düzenleyecek, imza ettirecek.  Bunun altyapısı sağlandığında bizim vereceğimiz bağlantıyla bu doğum olayını  sisteme girecek. Nüfus müdürlüğüne gitmeye gerek kalmayacak." bilgisini aktardı.

Güner, kanunda yapılan bir başka değişiklikle isim ve soy isimlerdeki  harf değişikliklerinin mahkemeye gidilmesine gerek kalmadan, oluşturulacak İdare  Kurulu kararlarınca düzeltilebilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Artık hastanelerde yapılabilecek
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN
ISPARTA BALIKÇI HABERLERİ TAPTAZE BALIKLAR GELDİ
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
O ücret artık onaysız alınamayacak
Pasaport harçları hakkında önemli karar!
ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ
ISPARTA'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ VE SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI
BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT
ISPARTA SGK AÇIKLADI O TARİH DEĞİŞTİ
DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
Demlikte kalan çayı atmayınDemlikte kalan çayı atmayın
ISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLAR
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Demlikte kalan çayı atmayınISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriYıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ19 Aralık 2017
ISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİ20 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyinVatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin18 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEKMAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK18 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİ19 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİ17 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK19 Aralık 2017
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINAISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA22 Aralık 2017
TÜRKİYE BANKA HABERLERİTÜRKİYE BANKA HABERLERİ20 Aralık 2017
İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARIİŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI21 Aralık 2017
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDIISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI22 Aralık 2017