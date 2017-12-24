ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza İhbarına Giden Sağlık Ekipleri, Hurdaya Dönen Araçta Kimseyi Bulamadı

Isparta'da kontrolden çıkarak refüje çıkan aracın ihbarını alan sağlık ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sürücü dahil kimseyi bulamayınca şaşkına döndü.

Isparta'da ayazmana yolunda kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Feci kazada en çok şaşırtan olay ise sürücünün bulunamayışı oldu.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

Kaza geçtiğimiz akşam saat 23.50 sıralarında Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 124.Cadde üzerinde seyreden otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünde seyrettiği esnada bilinmeyen bir şekilde kaza yaptı.









KAZAYI GÖREN ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Ayazmana'daki halı saha yakınında meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Feci kazaya konu olan otomobil hurdaya döndü.

Olayı gören çevredekiler, yaralı olabileceği şüphesiyle durumu 112 Acil Servis Ekipleri ve polise bildirdi.



