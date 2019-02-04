TC.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı basın bülteni



İsparta İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve PKK/KCK Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve operasyon sonucu;

Gönen ilçesinde 30 Ocak 2019 tarihinde İzmir 2'inci Sulh Ceza Hakimliğince “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan aranan M.G. ve Şarkikaraağaç ilçesinde 01 Şubat 2019 tarihinde Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)' suçundan aranan Ü.Y.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir.

Ayrıca 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Sosyal Medya Üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapan H.B, D E, Y.Y, Ş.Y isimli 4 şahıs hakkında adli işlemler başlatılmış ve şüpheliler yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Terör Örgütleri ile mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.